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    首頁　>　社會

    徐少東交保失聯 傳最後出現嘉義布袋 恐偷渡

    三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東失聯，昨日傳出其最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海。（擷取自徐少東臉書）

    三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東失聯，昨日傳出其最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海。（擷取自徐少東臉書）

    2025/05/15 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東近日失聯，高雄市警方十一日獲報後調查，發現徐少東九日清晨將車停放高雄醫學大學附設醫院後，獨自步行往同盟路方向，自此人間蒸發，此外，昨天傳出徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，恐已偷渡出海。

    徐少東本月九日清晨離家前，留給家人書信指自己「想開了」、「會找一個風水寶地」等語，並在法院的傳票上貼著便條紙痛罵司法官，之後未帶手機，開著友人的賓利豪車至高醫停車場停放，步行前往同盟路的方向後失聯，家屬十一日下午報警。警方表示，至今尚未發現徐男蹤影及離台證據，仍積極尋人。

    不過據了解，相關單位調閱監視器畫面，徐少東失聯後，疑曾現身嘉義布袋，不排除故弄玄虛，是否已從布袋沿海搭船偷渡離台，正由檢警持續追查中。

    徐少東和法律顧問兼幹部張永昌，自二○一五至二○一九年以老鼠會方式，「假銷售、真吸金」二十二億六千多萬元，被二審法院判刑十二年。此外，徐少東涉嫌於二○二四總統選舉期間，接受中共指示發布假民調干擾大選，還被檢方發現為中共發展組織，去年被依涉犯國安法等罪聲押，獲法院裁定五十萬元交保、限制住居。

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