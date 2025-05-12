基隆刑警也補不到人 治安隱憂

基隆市警察局巡官缺額率高達45.7%，局長下令 暫停外調，避免人才再外流。 （記者吳昇儒攝）

2025/05/12 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局除了出現巡官荒之外，刑事警察的職缺更是沒有同仁想要轉任，刑警持續鬧人力荒。據警政署統計，全國偵查佐預算缺額六四九人，缺額率一三．八九％，而基隆市缺額率高達三八．六一％，與全國數據相比，人數短缺近三倍。

缺額率是全國短缺人數三倍

「錢雖然多一點點，但內、外勤業務都要辦，誰願意？」服務十多年的劉姓偵查佐無奈地說，以前幹刑警走路有風，只要負責辦案等外勤工作，但現在抓完犯人後，還要回來處理內勤公文，抓越多處理越多，且公文還有期限。雖然有五千元的刑事加給，但一個人要做兩個人的事情，誰想承擔？

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此外，掃蕩「黑槍毒詐」專案不間斷，一個月兩個專案，且每件都要績效，就算能達標，後續的公文誰要處理？還有協助偵辦檢察官交查案件，忙都忙不過來。

早期人手多時，還能以小隊為單位，一半外勤抓人、一半內勤處理公文，但人越來越少，變成一個偵查佐全部都得自行負責，形成惡性循環，寧願在派出所當警員上、下班，也不想掛「刑事伯」的榮譽。

在基隆服務多年的某刑事小隊長則稱，除了基層的偵查佐之外，因位於台北市區的刑事局陞遷較為容易，讓許多年年輕的刑事警官在基隆服務一段時間後，就申請調往刑事局，基隆市警察局儼然成為警官新生訓練營；有些學、經歷完善的警官甚至直接選擇往六都發展，刑事警官、偵查佐永遠補不完。

最糟糕的是，目前已經有出現斷層的跡象，若再不改善，恐怕刑事警察斷層一但形成，社會治安將會出現大漏洞，難以挽救。

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