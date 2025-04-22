高虹安涉貪案 檢聲請繼續境管

遭停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，高被限制出境、出海至上月廿五日屆滿，高檢署聲請將她限制出境、出海，高院近日做出裁定。（記者楊國文攝）

2025/04/22 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕遭停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，台北地院認定高不法所得為十一萬六千多元，依利用職務詐取財物罪重判七年四月，高立即被限制出境、出海八個月，至上月廿五日屆滿；高等法院昨開庭，高檢署四月七日以高有逃亡之虞，緊急聲請將她限制出境、出海，顯示高近一個月來有權出境，引起法庭一陣驚呼，高的律師團指高無限境等必要；高院近日做出裁定。

高院繼去年十一月首度開庭後，因合議庭認為立法院組織法第卅二條第一項公費助理經費、加班費等規定，違反明確性原則，有違憲爭議，向憲法法庭聲請釋憲，但被憲法法庭以一致決裁定不受理。

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法官郭豫珍詢問高檢署七日書狀聲請將高虹安限制出境、出海理由，高檢署認為高涉詐領助理費案一審被判七年四月，罪嫌重大且有逃亡之虞，建請將高限制出境、出海；高的律師團主張，高始終遵期到庭，且無詐領助理費意圖或犯行，無逃亡可能，並無限制出境、出海必要，下次庭訊定七月廿八日。

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