「搞軌」無傷亡、威脅公安 重判兩年多

黃男因分手心情不佳、覺得好玩，竟搬水泥塊放鐵軌害列車撞上，台南地院依傾覆火車未遂罪判刑2年10月。（圖為資料照示意圖）

2025/04/06 05:30

稱覺得好玩 放水泥板和槽座要讓火車出軌 法官不准減刑

〔記者王捷／台南報導〕台南市黃姓男子與女友分手後心情低落，為了渲洩情緒及好玩，竟趁著元旦搭車人潮多，搬水泥蓋板、凹槽座放在台鐵台南新營卯舍段的鐵軌上，並留在附近等待「想看火車出軌」，所幸司機員緊急煞車減速未翻覆，台南地院依公共危險罪章的「傾覆現有人所在火車未遂罪」，將黃男判刑二年十月。

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與女友分手心情低落

法官判決認為，雖然這次鐵路事故未釀成火車出軌與人員傷亡，但黃男的行為嚴重威脅公共安全，且若真的出軌，恐將造成重大死傷，故應嚴厲處罰。

檢警調查，黃男刻意選在元旦連假的下午、搭車人潮眾多時，將台鐵公司設在鐵道旁的水泥蓋板七片、水泥凹槽座兩座，搬到後壁至新營站間的卯舍平交道段東正線單側軌道上，他則在鐵軌旁等待列車駛過。

駕駛急煞才未釀大禍

當時吳姓司機員駕駛南下區間車，車上約有四百位乘客，快駛到「搞軌」地點時，遠遠看到鐵軌上有水泥塊，立即緊急煞車減速，最後雖仍撞擊輾過這些水泥塊，造成列車主排障器及副排障器受損，幸未翻覆出事。

鐵路警察局高雄分局調查後，拘提黃男到案，詢後移送台南地檢署偵辦，黃男坦承犯行，表示願意賠償。

南院審理表示，黃男無犯罪前科，任職於公路修復外包商，月薪約四至五萬元，須撫養無業父親，其犯罪動機單純為「分手後心情不好及覺得好玩」，竟選擇乘客眾多期間行動，對社會危害性高，雖未釀出軌，但已屬未遂犯。法官認黃男不符合刑法減刑的值得憫恕條件，依此判刑二年十月，可上訴。

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