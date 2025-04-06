違停還嗆警 民眾黨立委林憶君花蓮服務處道歉

民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，遭爆料違停被開單，反嗆警員還施壓。（民眾提供）

2025/04/06 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾黨不分區立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法，被爆出違規停車遭警方盤查，孟表明身分後，警方仍依法開單，孟對警員說：「你怎麼這麼奇怪？」接著把罰單移送聯拿走，警方表示通知單跟移送聯不同，法律公文書不得帶走，卻遭孟咆哮「態度怎麼這麼差」，隨後把移送聯丟在警車上，人逕自離去。

民眾黨立委林憶君特助江躍辰說，孟姓主任要帶媽媽去掃墓，順路買水煎包，可能太急跟員警發生爭執，當下有配合開單，對於口出惡言及不良示範，向社會大眾和警方道歉。

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爆料指出，四日上午九點多，花蓮警分局獲報有一輛白色BMW轎車停在花蓮市府前路與華廈街口轉彎紅線上，靠近外車道嚴重影響交通，警方要求駕駛人出示駕照，孟憲法配合後見警員開單，脫口說「我是委員的主任」，警員仍依規定開單，孟憲法看著警員臂章說：「ＸＸＸＸ，你真的好奇怪喔？」

隨後，孟憲法沒簽名，卻直接拿走舉發移送聯，過馬路買早餐，警員在後追趕說「舉發單要還我，那是移送的法律公文書，通知單在這裡」，但孟不理會，買完水煎包後怒嗆：「不要跟我講這麼多，態度這麼差嗎？大小聲什麼？」警員依法宣告，若拿走公文書，有妨害公務之嫌。

不料孟憲法回嗆：「你去叫人啦！你現在是在亂什麼？我要打給你們局長，單子拿回去，亂什麼，不要耽誤我時間，寄去我家啦！」隨後把舉發移送聯丟在警車上並開車離開。

花蓮警分局指出，全案依法開單，沒有差別待遇，舉發的移送聯請駕駛人簽名後，警方留存並交給監理單位，另一張通知聯才由駕駛人收著。花蓮警分局副分局長盧廣勳說，車輛在路口轉彎處紅線違規停車，影響行車安全，同仁依法舉發，經調閱執法影像，確認執法過程態度程序合法，無不當情事。

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