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    首頁　>　社會

    竹聯孫公司承信會 組舞龍隊吸收年輕人

    警方研判，吳男年紀尚輕，擁價值200萬槍，將朝還有其他共犯方向偵查，與確切犯案動機。 （記者黃政嘉攝）

    警方研判，吳男年紀尚輕，擁價值200萬槍，將朝還有其他共犯方向偵查，與確切犯案動機。 （記者黃政嘉攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者周敏鴻、張勳騰／綜合報導〕派槍手前往桃園市平鎮區天道盟同心會據點掃射的竹聯幫承信會，是信堂下的一個分支，該會主要據點在桃園，前往苗栗插旗開賭場，應是藉此擴大勢力。據悉，承信會為了招人入幫，疑透過宮廟組織舞龍隊的模式來吸收年輕人，賭場則是其資金來源；至於這次「出任務」的吳姓槍手，是否是來自龍隊成員，正由檢警進一步調查釐清。

    信堂分會發展迅速

    開槍搶地盤不手軟

    竹聯幫信堂長年以桃園市中壢區為主要發展地區，旗下承信會是近幾年崛起的分會之一，除了苗栗分會，也有在其他縣市成立多處分會；信堂之下除了承信會，也還有立信會、華信會等。

    信堂的生意層面涵蓋建案土方、八大行業圍事、經營賭場等，警方也掌握信堂有成員從事詐欺、暴力討債、販毒等。

    據透露，為了黑幫的利益，信堂成員行事向來都不低調，遇上其他黑幫想要搶地盤，開槍、押人、砸場等都是手段，因而這次賭場出現詐賭及遭砸場，該會立即開槍反擊，並不令人意外。

    據警方掌握的訊息，信堂安排住在苗栗縣三義鄉、綽號「阿泰」的成員，招攬一批年輕人於去年一月間在苗栗縣三義鄉成立承信會，後來有組成舞龍隊，還曾參加苗栗市的龍隊比賽與表演。近來接連發生賭場糾紛及開槍掃射事件後，承信會除被檢警列為重點調查對象，也是全力掃蕩壓制的目標。

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