最小才4歲／教練性侵害32童90次 檢求重刑

狼教練視男童為禁臠示意圖

2025/03/20 05:30

他還拍34段猥褻影片

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市去年爆發某國小棒球隊松姓男教練，涉嫌對卅二名男學童猥褻高達九十次，最年幼是讀幼稚員的四歲幼童，他甚至拍攝卅四段猥褻影片，塞滿手機的記憶體，台中地檢署昨天依對未滿十四歲少年為強制猥褻、強制性交等九十次罪行起訴，並痛斥他惡行猖獗，將被害男童視為禁臠，聲明法院從重量刑。

松男之前就有性犯罪紀錄

松男之前就有性犯罪紀錄，他於二○○四年至二○一二年猥褻三名男童，因坦承犯行且賠償和解，法官認為他「當知警惕而無再犯之虞」，輕判二年，緩刑五年，免除入獄，不料，他時隔七年後變本加厲，警方去年十一月廿一日拘提時，他開車逃到山區，在車內燃煙，員警定位找到他，見車內白煙瀰漫，趕緊將他拖出車外，在手機內查獲一堆猥褻影片，台中地院准予羈押。

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起訴書指出，松姓教練從二○一八至二○二四年擔任國小棒球隊教練，趁帶隊到外縣市比賽，或私下與男童（球員）獨處機會，對卅二名男童猥褻甚至強制性交，還拍攝卅四段影片，最年幼者僅四歲，就讀幼稚園中班，最年長十二歲，就讀國小六年級，多數為九至十一歲，地點包括國小宿舍、道路旁、被害男童住處、高雄某高中宿舍浴室與澎湖民宿、嘉義某飯店（帶隊比賽），另有該國小棒球隊教室或休息室，甚至是載學童到學校的汽車內。

趁帶隊比賽或獨處時下手

中檢強調，松男觸犯對未滿十四歲少年為強制猥褻或強制性交罪，以及違反本人意願，使兒童被拍攝性影像罪，犯罪時間有明顯間隔，且具獨立性，應依犯罪九十次分論併罰。

檢方審酌他為人師表，竟利用學童對師長的信任、不諳世事機會，犯下上述惡行，且隨擔任教練時間增長，惡行日益猖獗，嚴重敗壞師德，將被害學童視為禁臠，向法院聲明從重量刑，以資懲儆。

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