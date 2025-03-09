北市稱高島屋周邊停車充足 里長︰錯估晚間、週末需求

大葉高島屋平日晚上停車場停車狀況佳，多數停車位都有汽車停放。（記者楊心慧攝）

2025/03/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕因台北市士林區大葉高島屋百貨周邊長期面臨停車位不足，特別是棒球賽季及假日期間更顯嚴重，因而該公司五樓停車場變更商場案引發爭議，儘管台北市政府稱當地停車供需尚屬充足，但里長認為，其測量方式無法真實反映晚間與週末需求；里長與市議員呼籲市府正視停車位不足的問題，紓解當地停車困境。台北市停車管理處表示，預計今年七月在天母商圈地區進行新的供需調查，並納入週六、日及棒球賽季的停車供需情形。

停管處︰7月進行供需調查

台北市士林區東山里里長陳文賢說，大葉高島屋、天母運動公園、天母棒球場周邊停車常一位難求，停管處雖然聲稱汽機車供給尚充足，但其測量方式是平日早上、下午測量，事實上平日上班時間，居民將車駛離，晚上才會開回來，因此晚上會出現不足的狀況，在地也持續反映希望能增加停車位、再找地蓋停車場。

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陳文賢認為，在當地停車位不足的狀況下，使用分區為停車場用地的大葉高島屋，停車場不該變成商場，且過去大葉高島屋對周邊里的居民提供停車優惠，約在二○一六年日本高島屋集團決定撤資、由大葉集團全面接手時取消，僅剩當地社區巡守隊有優惠，反映盼給周邊里民回饋都無疾而終。

台北市士林區天福里里長江啓南表示，多年來周邊里長不斷反映增加停車供給，包含興建天母運動公園地下停車場、士東國小地下停車場，甚至再找地興建停車場，此事拖得越久，成本只會越來越高，最後花的公帑越多；他認為，至少還要四百格以上停車位，而停車場就算沒使用，也能規劃為緊急避難所。

議員再批市府決策不合理

台北市北投、士林區議員林延鳳受訪指出，北市府的政策理念是取消路邊停車格、還路於民，新增室內停車場，如今把大葉高島屋五樓的停車空間取消，居民找不到停車位，卻另找地方蓋，相當不合理。

台北市停管處回應，為評估天母地區週六、日及棒球賽季的停車供需情形，預計今年七月會在天母商圈地區進行新的供需調查，至於士東國小地下停車場的部分，若該校有校舍改建計畫，停管處樂觀其成配合參建地下停車場。

大葉高島屋周邊難停車，棒球賽季及假日更顯嚴重，當地里長要求北市府正視停車問題。圖為位於大葉高島屋旁的天母棒球場。（資料照）

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