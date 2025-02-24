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    女病患控拉內衣碰乳頭 醫檢師否認性騷敗訴

    醫檢師被女病患指控施作心電圖檢查時碰觸其乳頭，圖為示意圖。（資料照）

    醫檢師被女病患指控施作心電圖檢查時碰觸其乳頭，圖為示意圖。（資料照）

    2025/02/24 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕台大醫院新竹醫院魏姓醫檢師被女病患指控施作心電圖檢查時，未經同意逕自將其內衣向上拉至鎖骨導致胸部裸露，過程中還碰觸其乳頭；新竹縣政府認定性騷擾事件成立，魏不服，決定提告。台北高等行政法院指魏提告無理由，判決敗訴。

    二○二二年九月二日，曾確診新冠肺炎的女病患到院檢查後遺症，被魏姓醫檢師問及「今天穿什麼內衣？」她答「運動型」，魏接著要她躺上醫療床並將拉起上衣；魏卻將其運動內衣拉至鎖骨位置，導致其胸部裸露，還碰觸到她的乳頭。縣府調查後指魏構成性騷擾。

    魏不服，提告強調，心電圖檢測範圍因靠近心臟部位，須露出檢測者的身體並貼上檢測貼片；他在檢測前不僅將操作過程告知女病患，牆上也貼有清楚圖說，況女病患曾於他院二度做過心電圖檢測，這次檢測時，女病患還主動與他聊天提及看診原因。

    醫檢師性騷判8月定讞

    魏也說，當下貼完貼片後發現檢測不正確，經他徵得同意才微調左側內衣及貼片，但沒有將其內衣拉至鎖骨；縱使有經同意而將內衣調整至較高的位置，也未超出檢驗所需暴露身體部位，否認性騷意圖。

    北高行指高等法院刑庭已依性騷擾罪對魏判刑八月定讞，何況依照新竹分院關於執行心電圖檢查的實務規範及操作流程可知，如有必要調整病患衣物，醫檢師應盡告知及說明的義務，原則上也應由病人調整衣物，醫檢師則須提供治療巾供病人遮掩隱私部位。魏姓醫檢師因此被認定在未取得女病患的同意前，將其內衣向上拉至鎖骨處致胸部裸露並碰觸其胸部乳頭，已構成性騷，北高行判魏敗訴；可上訴。

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