圖利廠商14萬 前宜蘭教養院長判5年多

宜蘭教養院前院長謝清桂圖利廠商得標，一審遭判5年2月，褫奪公權2年。（資料照）

2025/02/23 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭教養院二○一九年採購電動病床，時任院長謝清桂涉及洩漏標案內容給李姓女廠商，還傳訊「財神爺來了」做為通知投標的暗號，圖利李女不法利益十四萬元；宜蘭地院認定謝男涉犯貪污治罪條例圖利罪，判處有期徒刑五年二月。

判決書指出，衛福部委由伊甸社會福利基金會承包經營宜蘭教養院，謝清桂是受衛福部社會及家庭署委託從事公務的公務員，二○一九年六月為了建置住民老化專區，擬以每床五萬元採購四十床歐美品牌的電動病床，向衛福部申請二百萬元補助並獲核定。

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宜院審理認為，負責承辦電動病床採購案的伊甸基金會人員，曾提出同規格、但價格更低廉的國產病床資料，詢問謝清桂意見，謝竟把資料私下轉給李姓女廠商，傳訊：「請妳告訴我，它們（國產病床）的缺點，我來擋掉！」

李女收到謝清桂的文件後回傳「上面打紅字的是重點」，謝要求承辦人員排除國產電動病床，又私下將標案採購規格及報價單都洩漏給李女；採購案上網招標時，謝立刻傳訊「財神爺來了」通知投標。李女為避免流標，借用友人開的公司陪標，最後順利以最低標二百萬元得標。

謝男辯，是為了讓住民有更好的輔具，行政採購流程雖有洩密瑕疵，但未圖利他人。法官認為，謝男本應謹守標案內容保密，卻在開標前將投標文件秘交給李女，讓李女不用進行價格競爭就得標，扣除成本後至少獲十四萬元不法利益，已構成洩密與涉犯主管事務圖利罪，依圖利罪從一重論處，考量謝清桂是身障人士，犯後只承認洩密、否認圖利的犯行態度，判處五年二月、褫奪公權二年，可上訴。

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