「一點都不好玩」博弈網詐賭 年吸11億

博弈網站取名為「好玩」，受害人說一點都不好玩。（警方提供）

2025/02/18 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個藏身商辦大樓的博弈網站取名為「好玩」，一年吸金賭資就破十一億元，成員更誆稱穩賺不賠，以「代操下注」名義詐騙，其中一名賭客因誤信慘噴飛四百萬元，氣的報案時猛幹譙「一點都不好玩」，刑事局中部打擊犯罪中心連續兩波搜索，將穆姓首腦等九人查緝到案送辦。

刑事局中打第二隊昨指出，該賭博網站除經營線上真人百家樂、體育賽事及彩票等博弈項目，還以「代操下注」的名義詐騙賭客，誆稱能穩賺不賠，誘導被害者投入大筆金額，其中一名賭客因誤信該平台，陸續投入資金後最終慘遭詐騙四百萬元。

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號稱代操穩賺 有人慘噴四百萬

警方發現該集團採企業化經營分工細膩，透過一六五反詐騙平台比對相關報案資料，去年十月掌握運作模式並鎖定藏匿處，陸續在去年十一月十八日、今年一月九日發動搜索。

專案小組同在台中市中區、西屯區及太平區等地同步展開搜索行動，成功破獲該賭博集團的機房，查獲為首的三十五歲穆姓男子及成員共九人，查扣現金五十八萬餘元、電腦主機、手機、監視器等贓證物，初步清查光一年就經手賭資十一億四千餘萬元，顯示運作規模龐大。

警詢後全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦，將穆姓主嫌等九人移送法辦。

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