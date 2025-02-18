案發後 警聲請搜索佐理員宿舍

新北地方法院1月初傳出偷拍事件，時間長達1年以上，涉案人是一名到職10多年的5旬佐理員。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕民進黨立委林月琴、林淑芬昨揭露新北地院板橋簡易庭一名男姓佐理員，竟在男女廁所等處裝設針孔偷拍；新北地院表示，絕無包庇姑息情事，該員犯行被法警發覺後，即未再進入辦公室，法院經緊急召開考績會決定請司法院移送懲戒法院並建議先停職，司法院於一月十五日下達停職令，該員亦於十六日提出辭呈離職，刑事部分現由警方偵辦中；新北地院強調，已清查偵測全院區，避免類似情形再發生。

男佐理員被停職 隔天辭職

至於立委指稱，新北地院因該員宿舍物品過於雜亂，沒有請求搜索，讓該員得以滅證，轄區海山警分局也說明，當天接獲報案，即經新北地院政風室同意，第一時間在犯嫌辦公室、內務櫃等，扣回針孔攝影機、手機等證物，並依規定聲請搜索票，兩日後再前往犯嫌宿舍進行更詳盡的搜索，現場被搜到「翻箱倒櫃」，依妨害秘密罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方強調是以非常認真的態度偵辦。

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據了解，雖然案件發生在法院，但法院不能自己開立搜索票自己搜索，同樣要依程序，報警後由警方向檢察官報告獲得許可後，才可向法院聲請搜索票進行搜索。

本案發生在一月十一日週六晚間六時卅分，新北地院指出，當時法警巡視時察覺板橋院區四樓男廁遭人安裝密錄器，隨即報告主管，當下即管制該院區並報警處理，海山分局海山派出所員警到場，於三樓男廁與女廁各發現一個密錄器，經調閱監視錄影畫面，發覺嫌疑人是法院職員。

案發5天 政風搜辦公室又查到檔案

新北院表示，後來其主管勸諭該員說出實情，並將設備器材及相關影像檔交由警員查扣，該員當日案發後即未再進入辦公室；警方十三日持搜索票搜索該員借用的宿舍，查扣微型攝影機、記憶卡及硬碟等證物，十六日再由主管及政風室主任陪同清理辦公室個人物品，又查得其他可能涉案的設備器材及相關檔案，併移送檢方偵辦。

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