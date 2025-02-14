3天前封管路 工人卻聞到瓦斯味

百貨公司內的電梯間被炸毀，搜救難度高。（民眾提供）

2025/02/14 05:30

無火源未燃燒 消防局長：排除粉塵爆炸 追為何瓦斯外洩

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越發生嚴重爆炸意外，造成四死卅一傷，台中市消防局長孫福佑昨日指出，經火調人員初步調查，認定事故點起於十二樓發生瓦斯氣爆，欣中瓦斯發聲明指已在十日完成瓦斯表拆卸，但檢察官昨調查現場工人表示有聞到瓦斯味，瓦斯來源有待檢察官進一步調查；台中市長盧秀燕強調，事故原因仍須以檢察官調查結果而定。

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孫福佑指出，台中新光三越十一及十二樓是美食街，經詢問現場工作人員透露兩樓層有進行櫃位調整施工，目前火調初步判定氣爆發生地點在十二樓，但因兩樓層施工未向市府申請，實際施工內容尚待進一步調查。

欣中瓦斯發聲明指，二月十日應新光百貨櫃位調整及整修要求，完成既有櫃位瓦斯表拆卸及管路封塞，另公司技術人員共同配合消防局鑑識小組赴氣爆現場逐樓勘查結果，天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常。

欣中也說，現場以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯洩漏反應，現場亦無燃燒跡象，已初步排除氣爆肇因與天然氣有關。

台中市勞檢處初步認為，由於爆炸現場十二樓及相關樓層仍在封閉，依相關人事證調查，初步看起來，現場引爆沒有焊接等火源，爆炸後也未起火燃燒，懷疑可能是粉塵爆炸，但爆炸事故原因有待消防局調查。

孫福佑指出，目前排除外傳粉塵爆炸，雖欣中瓦斯有提及已在日前前往拆除瓦斯表，因檢察官詢問工人表示有聞到瓦斯味，目前已知是瓦斯氣爆，但尚不清楚瓦斯來源，須待檢察官進一步調查。

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