為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    性侵姊妹花104次 廟公判10年改重判15年

    性侵姊妹花，廟公判10年改重判15年。圖為示意圖。（資料照）

    性侵姊妹花，廟公判10年改重判15年。圖為示意圖。（資料照）

    2025/02/13 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市某宮廟古姓廟公，被控利用信徒虔誠篤信的機會，以練習拉筋為由，更假冒神明附身手法，對信徒的一對姊妹花性侵，甚至在妹妹面前性侵姊姊得逞，接著再性侵妹妹，總計性侵得手兩次，另有一百零二次因無法勃起而性侵未遂，一審判古十年徒刑，全案經上訴，高等法院認定一審判刑過輕，並斥責古無悔意，昨加重改判為十五年。

    檢警調查，古男擔任廟公和乩童多年，被害姊妹從小由父親帶著參與宮廟活動，一家人都認為古男可替家人逢凶化吉，對他頗有信賴感。

    二○二一年間，古男誆稱可替成年和未成年的姊妹拉筋，趁機撫摸姊妹隱私部位。過程中，因姊妹對古男頗為敬畏，不敢反抗，古男竟食髓知味，接續性侵姊妹。

    事後，姊妹覺得有異，將古男猥褻及性侵惡行告知父親，父親卻認為得罪古男，帶著姊妹向古男道歉。古男見狀，立即化身乩童，假冒神明附身方式，表示希望姊妹的父親將姊妹交給古男管教，使姊妹和父親對古男所為不敢違逆。

    二○二一年七月至二○二三年四月，古男時常假借拉筋名義，猥褻姊妹及強制性交，姊妹因無法忍受古的獸行向老師哭訴，古的惡行才曝光，被起訴。

    桃園地院審理時，古男僅稱為姊妹拉筋，矢口否認猥褻或性侵；合議庭綜合事證認定古男犯行明確，依兩個強制性交、一百零二個強制性交未遂罪，判合併應執行十年徒刑。檢方和古均不服判決，提起上訴。

    高院審理時，古仍做無罪答辯，合議庭認為古長期性侵姊妹，且妹妹還是未成年人，加上古涉強制性交既遂、未遂達一百零四罪，累計共兩百六十三年徒刑，造成兩人終生痛苦，卻無悔意，也未和解或賠償，一審判刑確屬過輕，改判為十五年徒刑。可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播