性侵姊妹花104次 廟公判10年改重判15年

性侵姊妹花，廟公判10年改重判15年。圖為示意圖。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市某宮廟古姓廟公，被控利用信徒虔誠篤信的機會，以練習拉筋為由，更假冒神明附身手法，對信徒的一對姊妹花性侵，甚至在妹妹面前性侵姊姊得逞，接著再性侵妹妹，總計性侵得手兩次，另有一百零二次因無法勃起而性侵未遂，一審判古十年徒刑，全案經上訴，高等法院認定一審判刑過輕，並斥責古無悔意，昨加重改判為十五年。

檢警調查，古男擔任廟公和乩童多年，被害姊妹從小由父親帶著參與宮廟活動，一家人都認為古男可替家人逢凶化吉，對他頗有信賴感。

請繼續往下閱讀...

二○二一年間，古男誆稱可替成年和未成年的姊妹拉筋，趁機撫摸姊妹隱私部位。過程中，因姊妹對古男頗為敬畏，不敢反抗，古男竟食髓知味，接續性侵姊妹。

事後，姊妹覺得有異，將古男猥褻及性侵惡行告知父親，父親卻認為得罪古男，帶著姊妹向古男道歉。古男見狀，立即化身乩童，假冒神明附身方式，表示希望姊妹的父親將姊妹交給古男管教，使姊妹和父親對古男所為不敢違逆。

二○二一年七月至二○二三年四月，古男時常假借拉筋名義，猥褻姊妹及強制性交，姊妹因無法忍受古的獸行向老師哭訴，古的惡行才曝光，被起訴。

桃園地院審理時，古男僅稱為姊妹拉筋，矢口否認猥褻或性侵；合議庭綜合事證認定古男犯行明確，依兩個強制性交、一百零二個強制性交未遂罪，判合併應執行十年徒刑。檢方和古均不服判決，提起上訴。

高院審理時，古仍做無罪答辯，合議庭認為古長期性侵姊妹，且妹妹還是未成年人，加上古涉強制性交既遂、未遂達一百零四罪，累計共兩百六十三年徒刑，造成兩人終生痛苦，卻無悔意，也未和解或賠償，一審判刑確屬過輕，改判為十五年徒刑。可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法