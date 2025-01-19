酒駕撞死人的BMW 國民法庭也判沒收

住新北市的男子洪伯軍酒後駕駛BMW汽車，撞死晨起遛狗穿越斑馬線的王姓老翁，新北地院的國民法官法庭審理後，除依酒駕致人於死罪判洪男六年三月徒刑，並認定洪男駕駛的BMW汽車是犯罪之物，宣告沒收。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者楊國文、張瑞楨／綜合報導〕一名江姓男子多次酒後騎機車被查獲，法官認定他反覆騎機車酒駕犯罪，其機車屬於「供犯罪所用之物」，判決宣告沒收。司法實務上，酒駕沒收交通工具的案例罕見，不過前年也有件類似案例，住新北市的男子洪伯軍酒後駕駛BMW汽車，撞死晨起遛狗穿越斑馬線的王姓老翁，酒測值零點四二毫克，新北地院的國民法官法庭審理後，除依酒駕致人於死罪判洪男六年三月徒刑，並認定洪男駕駛的BMW汽車是犯罪之物，宣告沒收，全案已上訴至高等法院審理中。

檢警調查，洪男是在前年八月廿三日晚上至次日凌晨，與友人在台北市中山區林森北路一家酒店喝酒，酒後駕駛白色BMW汽車搭載友人，欲返回新北市住處。該車於清晨四時廿七分行駛至新北市五股區新城八路，洪男準備右轉彎駛入芳洲八路時，撞上走路通過斑馬線的王翁，造成王翁顏面骨折、頸椎第三節骨折等傷害，雖經急救，但同年九月一日仍因傷重死亡。案發後，警方測得洪男的酒測值為零點四二毫克，超過法定值零點二五毫克標準。

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新北地院國民法官法庭審理認為，洪男不僅酒駕，且不依規定禮讓行人，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑至二分之一，但考量他犯後自首，減輕其刑。

此外，洪男酒駕前，友人曾勸他不要駕車，但他執意酒駕，致發生憾事，造成被害人家屬重大傷痛，據此不同意依刑法第五十九條減刑；另考量洪男與家屬達成民事和解、已賠償部份賠償金，最後將他判刑六年三月。

檢察官科刑論告時指出，為徹底杜絕酒駕，建請法院依刑法第卅八條第二項規定，將「供犯罪所用之物」BMW汽車沒收，國民法官法庭贊同檢方見解，宣告沒收該車、或追徵其價額。

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