愧疚賠償 新化女白骨案 兩凶手無期改判15年

台南新化白骨命案，警方拘提死者前男友（後排右）與王姓友人到案，並帶往現場蒐證。（讀者提供）

2025/01/16 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕廿七歲男子王澤濬與廿餘歲陳姓女網友分手後，王男疑不滿陳女在交往時曾劈腿，夥友人王元平將陳女騙到台南新化山區，王元平受王澤濬指示、毆打陳女成傷，遺棄在新化山區致死。去年六月，台南地院依共同殺人罪判兩人無期徒刑；案子上訴二審，高等法院台南分院於昨天改判兩名凶手各十五年有期徒刑。

台南高分院合議庭說明，會做出改判，是因為兩人坦承犯行，王元平賠償受害女家屬五十萬元；王澤濬則賠償一百萬元，雖然未獲陳女家屬原諒與和解，但有彌補犯罪傷害的態度；且兩人都是輕度智能障礙，對陳女有愧疚感，經由適當處遇有復歸社會的可能性；但因一審國民法官認不宜輕判，所以改判有期徒刑上限的十五年。還可上訴。

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此案是台南地區第一件列入國民法官參審的命案。檢警調查，王澤濬、王元平與陳女是臉書網友，王澤濬與陳女於二○二一年七月成為情侶，兩人在隔年三、四月分手，王嫌不滿陳女在交往期間曾劈腿其他男性，聯絡王元平約陳女出來談判。

二○二二年六月五日凌晨，王元平在臉書化名、使用通訊功能傳訊給陳女，假意邀她到台南玩，陳女未察覺異狀而答應。王元平於同日上午開車到台中載陳女返回他位於台南新化礁坑里住處的附近山區。王元平與陳女在新化山區時，王元平讓王澤濬與陳女手機訊視通話，兩人通話時發生口角，陳女把手機還給王元平，王澤濬指示王元平教訓陳女並拿走她的手機。

王元平拿撞球桿毆打陳女腿部癱軟倒地，再毆打女方身體背、腹、胸與臀部多處成傷，使陳女無法站起。王澤濬指示王元平將陳女棄置山區、不管她，王元平拿走陳女手機就離去。隔天（六月六日）王元平再回現場、發現陳女仍躺臥該地、尚有氣息，但無力自行脫困，兩人討論後決定遺棄她，導致女方最終傷重身亡。直到同年七月十二日，鄰地地主經過案發地驚見陳女骨骸報警。

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