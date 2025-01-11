打詐、掃黑、肅槍專案 12天逮黑幫721人 詐款近8億

行政院政務委員林明昕昨前往刑事局聽取簡報，表示警方對新型態的詐欺犯罪手法加以遏制，新的一年會持續守護國人的生命財產安全。 （記者鄭景議攝）

2025/01/11 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕警政署去年執行兩波全國三合一「打詐、掃黑、肅槍」專案行動，上半年完成第一波後，去年十一月十八日至廿九日展開第二波專案掃蕩行動，共偵破詐騙集團九百六十二件，逮捕五千七百三十二人，查扣不法所得七億九千二百八十五萬餘元；此外，三合一專案共逮捕竹聯幫、天道盟等幫派分子七百二十一人，當中涉詐四十六件、二九九人，同時查獲槍枝四百一十二枝。

此波專案破獲案件中，有詐團與特定融資公司及地政士勾結，先透過假檢警、假投資詐騙被害人，等被害人現金被騙光後，要求被害人向這些公司辦理借貸，並與被害人簽立委託貸款契約等文件後，由事先勾結的放貸金主及地政士，協助被害人辦理不動產抵押權設定登記，讓被害人取得貸款續受騙，直到連不動產都被騙光。

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此外，還有詐團與跨國盜用信用卡集團成員合作，於臉書、YouTube投放假投資廣告，盜用信用卡集團成員則專門設立二手車商「空殼商號」，藉此辦理公司戶，利用公司戶每日轉帳金額上限高，又不易遭系統警示，成為詐團專供詐騙VIP等級被害人之大額「匯款專車」，有被害人單次匯款金額就達一千萬元。

行政院政務委員林明昕昨前往刑事局聽取簡報，表示詐欺及暴力犯罪危害國人的生活安全至鉅，為從源頭遏止詐騙、瓦解黑幫組織及查緝違法槍械，行政團隊會全力以赴，對「黑幫、金流、槍械、毒品、詐欺」五大犯罪領域執行專案查緝行動，並統合各部會資源，研修法令與建置科技偵查設備，提升犯罪偵查與防制效能，讓每位國民都能感受到政府守護生命財產安全的決心。

他並說，警方針對新型態詐欺犯罪手法加以遏制查辦，新的一年會持續守護國人的生命財產安全。

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