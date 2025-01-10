自由日日Shoot》台版地面師！詐團勾結直播主騙房、抹黑屋主 羅東租霸案大逆轉 逮9人

警方到詐騙集團總部攻堅逮人。（警方提供）

2025/01/10 05:30

租霸中醫師才是受害人

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣「羅東租霸」風波延燒一個月後真相大白！警方查出是起台版「地面師」詐騙案，不動產詐騙集團騙了被害人精華區的透天房產後，還透過直播主猛批警方護航被害人試圖帶風向，羅東警方直搗詐騙集團總部查獲九人到案，依詐欺罪送辦，二名主嫌各以五十萬元交保。

房產糾紛 詐團趁機介入

羅東鎮謝姓中醫師經營的診所，被人指控是欠租百萬打死不搬的「羅東租霸」，且帶風向稱有議員撐腰，並找警方施壓；診所上個月六日被潑紅漆，十八日又遭偷換鎖至今無法營業；署名租管林先生的直播主，製作影片形容中醫師是「租霸」，搭配「太扯、太扯」旁白，陸續在網路社群平台播放，引發軒然大波。

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謝姓中醫師診所是位在蛋黃區的透天厝，疑因房產過戶後，買方未付清款項，謝為繼續營業簽訂租約，在購屋款與租金爆發糾紛，詐騙集團趁機介入，謝姓中醫師向警方求助，詐騙集團擔心東窗事發，急於將診所出售變現，並找來林姓直播主散佈「租霸中醫師」、「刑警介入民事」等不實消息。

吸收地政士、仲介加入

羅東警方調查後收網，六日到台北攻堅，拘提主嫌四十歲郭女及四十四歲張男，另將涉案的四十歲洪姓地政士、二十六歲直播主租管林先生等同夥合計九人帶回偵辦，並查扣契約資料、交易明細、存簿、安非他命等證物。檢察官訊後，諭知郭女、張男各以五十萬元交保，邱姓地政士、林姓租管三十萬元、三萬元交保。

抵押借貸、收租層層剝皮

據調查，涉入「羅東租霸」的詐騙集團，吸收地政士、仲介等具有不動產背景人士加入，專挑亟需變賣房產賣家下手，透過偽造文件及冒名手法，冒領買方交付的款項，導致謝姓中醫師房產遭過戶後分文未得，集團再以人頭買家名義設定抵押借貸，二度獲取不法得利，之後又讓謝簽下「買回附租約」繳納租金，層層剝皮，粗估獲利超過七百萬元。

被害人謝姓中醫師曾在知名中醫診所任職，後來自行開業，他昨天受訪時說，感謝警方偵辦還原事實真相，至於診所何時可復業，目前不得而知，言談透露出無奈。

「地面師」是部討論度極高的日劇，改編自東京一起上億日圓房屋買賣詐騙案，國內詐騙集團仿照類似手法在各地犯案，已有不少人受害。

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