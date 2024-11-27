夜闖能源廠拍污染照 台中里長判拘喊冤

台中大里區大元里長，去年進入里內一家能源公司拍空污照，遭判拘役20日。（資料照）

2024/11/27 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里某能源公司曾多次因製造空污挨罰，當地大元里里長林瑞興去年十月深夜見廠區冒煙進入拍照，並提供時代力量開記者會揭露，公司發現後對林提告；台中地院審酌，林未經同意擅自進入，但他關心里內事物，該公司也確實多次違規，依無故侵入他人建築物罪判林拘役廿日，林男則喊冤考慮上訴。

判決指出，大里區大元里里長林瑞興，去年十月廿五日深夜十一點左右，未經該能源公司同意，為拍攝生產過程煙霧產生狀態，明知並非執法機關，竟未會同有關執法機關到場，即無故自行侵入位於大里國中路的廠區內，以手機拍攝工廠生產過程的煙霧狀態，並將拍攝的影像檔案提供給時代力量政黨召開記者會。

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林瑞興遭檢方依無故侵入他人建築物罪起訴，台中地院審理後，認為里長未經公司同意，擅自進入廠區內，所為顯有不該；但念及該公司確有多次違反廢棄物清理法經檢舉、裁罰的紀錄，且林瑞興為該里里長，因關心里內事物而犯下本案的犯罪動機，過程中也未造成廠區侵害，犯後也坦承犯行，依無故侵入他人建築物罪判林拘役廿日，可上訴。

林瑞興對於被判拘役覺得很冤枉，強調當晚並非刻意進入廠區蒐證，而是接獲里民反映，廠區傳出煙霧和臭味，基於里長職責到場了解，抵達時社區守望相助隊也已經到場，當時曾呼喚廠區內人員，但都沒有人回應，因擔心發生火災等意外，見當時大門沒關才會進入廠區。

林瑞興表示，自己確實沒經過公司同意進入廠區，但他是為了公眾安全，事後將影片上傳社區群組，時代力量卻輾轉得知跟他聯絡才提供影片，質疑以後如果里內發生緊急狀況，里長是不是都等相關單位來才能處理？會考慮提出上訴。

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