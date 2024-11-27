竹聯弘仁會宜蘭堂口拆了 逮28人

竹聯幫弘仁會宜蘭分會堂口，被夷為平地。（記者江志雄攝）

2024/11/27 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕竹聯幫弘仁會二年前插旗宜蘭成立宜蘭分會後魚肉鄉民，警方發動三波掃黑行動，共拘提二十八名幫眾到案。弘仁會宜蘭分會堂口因屬違章建築，也被宜蘭縣政府盯上，昨天夷為平地，昔日幫眾聚集及押人施暴據點遭到瓦解。

竹聯幫弘仁會宜蘭分會成立後，吸收地方不良分子，加入暴力討債、放高利貸、經營網路賭博行列，經常藉故滋事，動輒糾眾持棍棒毆人，並砸毀財物，犯案手段相當凶狠。

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警方調查，這個暴力組織幫眾，曾將被害人關進狗籠逼吃檳榔渣，或是五花大綁，用辣椒水、電擊棒凌虐，甚至以大榔頭敲碎被害人手指，再把畫面傳給家屬，強逼簽署上千萬元本票，造成多人嚴重骨折、手指截肢，警方去年二月至今已拘提二十八人送辦。

警方掌握三十一歲的宜蘭分會陳姓分會長，過去多在雙北活動，曾到柬埔寨「出國深造」；之後奉指示，返回到宜蘭家鄉「開疆闢土」，作風凶悍，去年遭警方拘提時，一度欲倒車躲避，最終遭四方夾擊才就範。

警方專案小組歷經一年多蒐證，查出羅東鎮維揚路一間以車體美研工坊為名的洗車場，由弘仁會宜蘭分會承租後設置堂口，並安排旗下幫眾經營洗車場作掩護，經過縣府建設處認定是處違建，決定施以鐵腕強制拆除，刨除黑幫根據點。

宜蘭首起因治平拆黑幫違建

宜蘭縣警局刑大大隊長鄭偉豪、縣府建設處副處長邱程瑋昨天到場勘驗時，洗車場屋主已自行派員拆除，邱程瑋要求拆解的廢棄物一併清除。鄭偉豪說，此案是宜縣首起因治平掃黑所拆除的違建，會繼續貫徹掃黑，黑幫如果想到宜蘭犯案，警方一定會讓他們付出代價。

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警方3波掃黑逮竹聯 幫弘仁會宜蘭分會28名 幫眾。 （警方提供）

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