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    警方︰車體金屬面積大 恐干擾雷達測速

    曾姓司機稱，他送貨幾十年，第一次接到時速一五四公里的超速罰單。（讀者提供）

    曾姓司機稱，他送貨幾十年，第一次接到時速一五四公里的超速罰單。（讀者提供）

    2024/11/27 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕曾姓男子開小貨車在南市安南區被測出時速一五四公里，南市警方坦承雷達異常，撤銷罰單。小貨車為何被測到這麼高的時速？警方指出，雷達測速是利用高頻電波，當波束遇到移動的車輛時，會反射回測速器，因快速、準確，被廣泛應用在交通違規監控，曾姓車主的案例是極少數的情況，通常車體金屬面積越大的車輛，越容易出現干擾。

    南市交通大隊指出，原本超過最高速限六十公里，會被認定危險駕駛，但去年六月交通部修法，將六十公里下修，只要超過最高速限四十公里就是嚴重超速，除罰鍰一萬兩千元至三萬六千元，還要記違規點數三點、參加道安講習，並吊扣車牌六個月。

    以曾男的例子來說，安南區的平面道路，速限是六十公里，但測速照相卻拍下時速是一五四公里，超過最高速限八十公里，要處罰最高罰鍰三萬六千元，但是警方發現，雷達測速照相也有干擾的情況。

    警方指出，依據統計，包含曾男的案例，今年台南有六件因雷達干擾產生的測速誤判，而曾男的案例最嚴重。通常在製作罰單時，警方雖然會初步篩選不合理的罰單，但多數是透過交通裁決所的申訴管道，由警方調查回覆。警方會調閱監視器，以每幀畫面中行駛的距離，來推算是否有超速，也有駕駛會提供行車紀錄器佐證。

    雷達測速干擾的狀況，有可能是多車輛造成的目標誤判、測速器的角度、環境或設備校準有關，也有可能因車體金屬面積越大，產生的干擾越強，不過警方強調，現代測速設備越來越精準，干擾情況大幅減少，曾男的例子是極少數的情況，呼籲駕駛遵守速限。

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