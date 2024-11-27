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    雷達凸槌》測2.7噸小貨卡飆154公里 司機傻眼「跑車都沒這麼快」 警撤罰單

    曾姓司機稱，他送貨幾十年，第一次接到時速一五四公里的超速罰單。（讀者提供）

    曾姓司機稱，他送貨幾十年，第一次接到時速一五四公里的超速罰單。（讀者提供）

    2024/11/27 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕曾姓男子駕駛二‧七噸小貨卡到台南載運晶片，在一處轉彎後四百公尺的路段，被測出時速一五四公里，曾男收到超速罰單，不僅要罰三萬六千元，還要扣牌半年，他到監理站申訴，直呼這距離連跑車都沒辦法衝這麼快，南市交通警察大隊坦承測速雷達異常，將撤銷罰單。

    六十二歲的曾男從事代工，到台南的工廠載運晶片回來，手工將晶片邊緣不平整之處修邊，等整批晶片修整好，再載到晶片工廠，十月廿一日開二‧七噸小貨卡到台南送貨，不久就收到超速罰單。

    曾男被拍下超速的段路，是台南安南區的平面道路，曾男一看罰單，發現時速是一五四公里，要處罰鍰三萬六千元，還要扣牌半年，他認為生意會受到影響，因此立刻到台南監理站申訴，還一連跑了三趟，才成功申訴。

    跑三趟監理站才成功申訴

    曾男聲稱，小貨卡後面有裝金屬貨箱，車子比較沉重，在高速公路開車幾十年，都沒有被開過超速罰單，因貨箱風阻大，時速到一二○公里，車子就晃動、飄移，何況在平面道路，要開到時速一五四公里，簡直不要命。

    曾男說，與晶片工廠已經配合七、八年，每週要來三趟，安南區這條路開了非常熟，會先左轉，接著進入直線道路約四百公尺後，才會遇到測速照相機，不可能在四百公尺內加速到時速一五四公里，而且經過測速照相機後約兩百公尺，又有一個紅綠燈，時速這麼快，一定來不及煞車。

    監理站人員覺得曾男說的有道理，以曾男的車況，可能沒辦法開這麼快，但是提醒曾男，這種超速申訴通常不會通過，因為警方大多會回應，測速雷達經過國家標準局檢驗，不會有問題。

    南市交大仔細查看曾男的個案，認為小貨卡在短距離飆到時速一五四公里有點不合理，調閱監視器比對，並詢問測速機廠商，認定是測速雷達受到干擾，因此決定撤單。

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