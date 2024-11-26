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    屏東轎車行經45度彎道╱全家兜風火燒車 妻兒雙亡父傷

    屏東縣高樹鄉24日發生火燒車車禍 ，消防人員前往搶救，車子嚴重燒毀 。 （屏縣消防局提供）

    屏東縣高樹鄉24日發生火燒車車禍 ，消防人員前往搶救，車子嚴重燒毀 。 （屏縣消防局提供）

    2024/11/26 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉廣興村前天深夜發生重大車禍，一部轎車行經近四十五度的彎道，自撞民宅圍牆起火，車上有一家三口，駕車的父親受傷，母親送醫不治，十一歲兒子當場死亡，事故原因調查中。

    警方調查，二十四日晚間，四十一歲的九如鄉李姓男子駕車，載著三十八歲劉姓妻子、十一歲兒子外出兜風，由高樹鄉中正路東向西往泰山村方向行駛，行經廣興村大路關國小附近的三叉路口時，自撞路旁民宅圍牆，車身起火燃燒。

    屏東縣消防局據報隨即派消防人員到場搶救，火勢於晚間十一時許撲滅，車內後座發現男童已死亡，另副駕駛座上的母親意識模糊、左腳骨折，送醫急救無效，駕駛座上的父親意識清醒、左腳踝骨折，送醫救治中。

    民宅旁有墓區 夜間無照明

    發生車禍地點為大路關國小附近的三叉路口，轉彎幅度近四十五度，旁邊有墳墓區，夜間無照明設施；前晚大路關國小校門口附近監視器有錄到一段畫面，只見該車從校門前道路開過不久後，就引起一陣火光。

    里港警分局表示，駕駛經酒測後並無飲酒情事，因汽車起火燃燒，車內行車紀錄器燒毀，車禍肇事原因仍在調查釐清中。

    夫妻感情融洽 兒是足球員

    據了解，李家在九如鄉經營米行，夫妻平日感情融洽，常會外出露營，現就讀小學五年級的兒子，則是小學的足球隊員，擔任後衛與守門員，平日個性乖巧，校方指出，已經啟動校園輔導關懷機制。

    屏東縣高樹鄉24日發生火燒車車禍，消防人員前往搶救，車子嚴重燒毀。 （屏縣消防局提供）

    屏東縣高樹鄉24日發生火燒車車禍，消防人員前往搶救，車子嚴重燒毀。 （屏縣消防局提供）

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