健身公司助詐團洗錢1.1億 負責人收押

愛夢家健身事業公司助詐團洗錢1.1億，負責人收押。（資料照）

2024/11/21 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕愛夢家健身事業公司李姓負責人與詐騙集團勾結，由詐團以投資未上市櫃股票等假投資手法，向廿多名被害者詐得一億一千一百萬餘元後，再利用愛夢家公司帳戶洗錢，新北地檢署前天指揮刑事局兵分七路搜索，昨訊後依涉犯刑法加重詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等聲押禁見李男獲准。

檢警調查，李男看準公司帳戶可提領金額多，涉嫌從今年三月起與詐團合作，由詐團成員以投資未上市櫃股票等假投資手法，要被害者把投資款匯入指定帳戶，再轉匯至李男所掌控的愛夢家公司帳戶後，由李男的胡姓妻子及張姓男員工幫忙轉匯、提領詐欺款項，隱匿犯罪所得，並從中抽取報酬。

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檢警統計，本案被害者初估達廿餘人，被害人遭詐騙金額約一億一千一百萬餘元，其中，李男以公司帳戶洗錢的金額就高達三千七百萬餘元，實際被害人人數及不法所得金額仍在清查中。

新北檢打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎前天指揮刑事局，至高雄市左營區、大寮區、鼓山區、鳳山區等愛夢家公司據點及被告住所共七處搜索，扣得手機、電腦、存摺等物，並拘捕李男等三人到案。

檢察官訊問後，以李男及其員工涉犯三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法、指揮與參與犯罪組織等罪嫌重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲押禁見獲准。胡女亦被聲押，但法院裁定三萬元交保。

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