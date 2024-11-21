組保險詐團騙600萬 牛埔幫老大收押禁見

牛埔幫老大劉泰銘涉組詐團詐保險金被收押禁見。 （資料照）

2024/11/21 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕牛埔幫老大劉泰銘（已改名為劉羿辰）涉組詐騙集團，對外招攬車禍事故求償協商事宜，取得發生保險事故一造委任後，提出不實估價單、收據，向多家產險公司詐保得手約六百多萬元，新北地檢署指揮警、調等單位，兵分廿九路搜索，帶回劉男等卅六名被告，前天訊後依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌聲押禁見劉男，新北地院昨裁准。

檢警調查，劉男等人組詐團對外招攬車禍事故求償協商，取得發生保險事故一造委任後，提不實估價單、收據等，向承保對造保險事故的富邦、新光、和泰、第一等產險公司，協商主張應賠付單據所列金額，並指派幫派成員身著黑衣黑褲，至各保險公司營業處所，要求保險公司接受協商，產險公司只好依單據出險，初估詐得保險金六百多萬元。

請繼續往下閱讀...

新北檢打擊民生犯罪專組檢察官葉國璽本週一指揮新北市政府警察局板橋分局、調查局台北市調查處、士林憲兵隊，兵分廿九路搜索，查扣空氣槍、帳冊、手機等物，並帶回劉男等卅六人。

檢方訊問後，以劉男涉行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪嫌重大，有逃亡、串滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲押禁見獲准；檢方另諭知劉男的小弟周男等四人交保三萬元至十二萬元不等金額、吳姓小弟限制住居，其餘被告請回。

此外，劉泰銘多年前另曾受委託處理車禍保險理賠事宜，卻出言恫嚇產險公司人員因而被法辦，法院依恐嚇危害安全罪，判處劉男一年徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法