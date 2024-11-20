吸安女餵有毒母乳 害死3月兒

楊姓女毒蟲的有毒母乳，害死自己嬰孩判刑六月。（資料照）

2024/11/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女毒蟲的有毒母乳，害死自己嬰孩！

有多次毒品前科的新竹四十歲楊姓女毒蟲，去年懷孕期間到今年初男嬰出生後，持續吸毒甚至販毒，結果男嬰不僅喝下有毒母乳，連生活環境也充滿安毒煙霧，三月臉色發白送醫不治，檢方相驗發現男嬰血液頭髮都有超標毒品反應，將楊女依過失致死罪起訴，新竹地院判刑六月。

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男嬰體內有超標安毒 楊女判6月

法官調查，四十歲的楊女從去年懷孕期間至今年初男嬰出生後約三個月期間內，在與男嬰共同生活的新竹市住處內，以燒烤吸食煙霧方式，多次施用第二級毒品甲基安非他命。

三月十八日楊女發現男嬰臉色發白、手腳冰冷，雖即送往新竹國泰綜合醫院救治，然於到院前男嬰已無呼吸心跳，急救後仍因經由母乳及環境涉及安非他命類藥物造成甲基安非他命作用中毒導致死亡。

新竹檢方相驗時，查出楊女明知已懷有身孕且須哺餵母乳，仍於懷孕及哺餵母乳期間施用甲基安非他命，且楊女的前科有多次施用第二級毒品紀錄。男嬰經解剖後，其送驗血液頭髮檢出甲基安非他命○‧一三六μg/mL及其代謝物安非他命，根據醫學文獻資料，嬰幼兒一般血液在○‧○三μg/mL以上即可能致死，因此確認男嬰已達中毒致死濃度之事實，同時佐證長期自母乳吸收毒品。

此外楊女的尿液送驗後，呈安非他命、甲基安非他命陽性反應。此外楊女於哺育母乳期間，曾向他人購買甲基安非他命施用、販賣。檢警還查出，楊女前年五月產下長子，因生長遲緩需接受輔導與治療。

法官審酌楊女為男嬰生母，負責照顧本應負一定之注意義務，卻因圖用毒抵癮而輕忽男嬰健全發育所需之健康成長環境及飲食，造成男嬰體內含有甲基安非他命過量而中毒死亡的悲劇，楊女過失責任程度重大，最後依過失致人於死罪判刑六月。

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