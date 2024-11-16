詐5千萬 國道飛車圍捕／警救回千萬金條、700萬現金

宜蘭警方國道5號飛車攔阻詐團，追回被害人一千多萬元金條。（警方提供）

2024/11/16 05:30

投資詐騙 半年才醒

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉陳姓男子今年三月誤信網路投資詐騙，陸續投入五千多萬元現金與金條，上月中旬雖驚覺騙局報案，但宜蘭縣刑警大隊發現他持續被洗腦，又拿著大筆現金、金條要面交給詐團，經跟監埋伏，先後逮捕林姓與溫姓等二名車手到案，順利追回剛交付的上千萬金條及七百多萬現金，警方訊後依詐欺罪嫌送辦，檢方將二人聲押獲准。

報案又被洗腦交錢

刑大大隊長鄭偉豪表示，陳男當時是透過通訊軟體，加入投資詐騙群組，前後遭騙五千多萬元，上月中旬發現受騙報案，但事後又被洗腦執意交錢，警方遂展開跟蹤監聽偵辦。十五日下午，警方先行埋伏於羅東文化工場，見陳男將大筆現金與黃金，交付給兩名車手，兩名車手得手後，分別持現金與黃金欲駕車逃逸。

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警預判路線 逮2嫌

警方見狀，上前先逮捕取得七百五十萬元現金的林姓車手，另名拿到金條的溫姓車手則趁隙駕車衝上國道五號逃逸，爆發警匪追逐，警方經一路追緝後及時在雪山隧道前包抄將溫男攔停後壓制逮捕，順利追回十多條、總價一千多萬元的金條，並查扣相關偽造證件、作案手機等證物後送辦。

宜蘭縣警局昨公布打詐數據，表示今年一至十月共攔阻二六七件詐欺案，金額高達一．六億餘元，十月件數更較過去三個月平均減少廿四件，並呼籲民眾詐騙已是全民公敵，切勿因利令智昏而受騙上當。

宜蘭警方查扣詐騙案現金。（記者王峻祺攝）

宜蘭警方壓制詐騙集團車手，成功追回被害人遭詐錢財。（警方提供）

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