幫詐團領10萬被抓 18歲車手 賠48萬和解仍要關

18歲的周姓機車行學徒當車手，他加碼賠償48萬元和解，高等法院台中分院仍判刑10月，，若依此確定仍須入獄。（資料照）

2024/11/16 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅十八歲的周姓機車行學徒，缺錢繳機車貸款與交通違規罰單，「兼差」當詐欺集團車手，領走游姓被害人十萬元匯款後落網，一審依加重詐欺取財罪將他判刑一年一月；月薪二萬多元的他，為了拚免關，與游男和解成立，允諾加碼賠償四十八萬元，但上訴後被高等法院台中分院打臉，認為和解與自白可減刑，惟其犯行並無足以同情憫恕之處，僅酌減改判十月徒刑，若依此確定仍須入獄。

機車行學徒兼差 自毀前途

判決書指出，周男去年九月加入詐團，去年十月游男掉入投資詐欺陷阱，匯款十萬元到人頭帳戶，周男領出十萬元轉交上級，獲二千元報酬後被查獲。彰化地院審理時，周男坦承犯行，一審將他判刑一年一月，周趕緊找游男和解，游男損失十萬元，周男不想蹲苦窯，允諾總共賠償四十八萬元給游男，兩人達成和解。

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周男上訴時，指自己年輕，僅國中畢業，思慮較淺，先將二千元報酬賠給游男，其餘爾後支付，希望二審改判為可易科罰金的六月徒刑，讓他免除牢獄之災。

法院：無顯可憫恕減刑餘地

高等法院台中分院卻認為，周男雖與對方和解，但多數尚未支付，且其犯罪情狀，並無足以引起同情、亦無顯可憫恕的減刑餘地；法官審酌兩人已和解，被捕後坦承犯行，依此撤銷原判決，改判十月徒刑，還可上訴。

周男另有一案為領出款項六萬餘元，也與被害人和解，但尚未支付，該案被新竹地院判刑一年一月。

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