最重罰50倍 黃牛收押嚇到暴哭／文創法裁罰累犯 賣愈多罰愈重

台北市刑警大隊日前破獲被稱為「全國最大賣票LINE群組」的黃牛夫妻檔，逮捕劉姓資深黃牛與其張姓妻子（見圖），警方清查二人以票面五倍以上價格，販售周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會門票，已有八十二組客人訂下一八九張票；依文化部的行政裁罰規定，應依票面祭出最高五十倍罰額，依此，劉男夫妻恐得付出六千五百餘萬元罰金的慘痛代價，可謂傾家盪產。 （資料照，記者田裕華攝）

2024/11/02 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕文化部針對黃牛哄抬各類門票的違法行為，去年訂定施行的「文化創意產業發展法」，裁罰條文規定是以原票價十的倍數起跳，最高達五十倍；若黃牛是累犯屢被查獲，罰金更是再以倍數相乘，最高又可再達五十倍，難怪劉姓黃牛在法院收押禁見時一度崩潰哭喊：「不想活了！」

累犯罰金還會倍數相乘

警方昔日取締黃牛，大都是以違反社會秩序維護法送請裁罰，最高僅為拘役十天或一萬八千元罰鍰，對黃牛而言，只要售出一張知名歌手的演唱會門票，就可以賺回，實務上幾無約束、嚇阻之效。

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但在黃牛日益猖獗之下，警方祭出嚴查黃牛的「屠牛專案」，已然震懾到許多資深黃牛戶，而且還發覺，不少黃牛忙於撈錢，沒有「更新罰責」，不知道現今一旦違反文創法，除了可能要吃牢飯，罰金數額更是大幅加乘，而且賣得愈多，罰款愈高，恐會被重罰到傾家蕩產。

去年制定和施行的文創法，立法意旨之一就是針對高價轉售藝文表演票券謀取暴利的行為，認為已嚴重侵害消費者以合理價格參與藝文活動的權益，故訂出非常嚴厲的重罰，以遏止黃牛橫行。

黃牛若以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，刑罰上最重還可處以三年徒刑。

此外，即使黃牛被執法機關發現只是「意圖」高價賣票，無論是否當場人贓俱獲，均可以視為違法，文化部可予以裁罰。

依規定，裁罰基準可分為三部分，第一次被查獲黃牛行為，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價的十倍至五十倍罰鍰；第二次被查獲，依第一次裁罰金額的倍數再乘以兩倍，最高可罰五十倍；第三次被查獲，得再依第一次金額的五倍為基準倍數開罰，最高可至五十倍。

周杰倫黃牛票 一張可罰34萬

以周杰倫的最高票價六八八○元為例，若黃牛以每張五倍數額販售，一旦被查獲賣出一張，最高可罰三十四萬餘元；此黃牛如果再犯，賣出一張最高罰六十八萬多元，三犯就乘以五倍開罰。

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