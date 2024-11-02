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    首頁　>　社會

    「魟魚老師」淫拍5童11次 起訴

    新竹一名林姓體操教師涉嫌對營隊5名孩童強制猥褻達11次，被新竹地檢署起訴。（記者廖雪茹攝）

    新竹一名林姓體操教師涉嫌對營隊5名孩童強制猥褻達11次，被新竹地檢署起訴。（記者廖雪茹攝）

    2024/11/02 05:30

    帶寒暑營的頂大生

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹某營隊代號「魟魚老師」的林姓體操教師，畢業於新竹頂尖大學且長相斯文，卻涉嫌從去年到今年寒暑假期間，利用帶領營隊進行遊戲或住宿時，對五名男童撫摸身體、手指戳下體，或用自己身體部位磨蹭對方，強制猥褻十一次，還拍攝兒童裸露照留念；新竹地檢署依十一件「對未成年人加重強制猥褻」等罪將林男起訴。

    新竹地檢署檢察官林奕彣指揮竹縣警局婦幼隊偵辦全案，查出林男從二〇二三年到二〇二四年寒暑假期間，在新竹縣某假日學校營隊擔任帶隊老師，負責照護、帶領兒童進行遊戲及住宿兒童保護，竟利用兒童矇懂無知，以及對教師的信任感、友好感與帶隊的機會，違反幼童意願，分別對五童撫摸、指戳私處、磨蹭對方等強制猥褻行為。

    此外，林男去年十二月間又在新竹市某大學宿舍交誼廳，利用教導體操的正分腿動作，趁一名兒童趴在地墊上、雙腿劈開之際，動手撥開體操服，持手機拍攝照片十一張，儲存於手機內。

    檢警獲報發動搜索，查扣林男的三支手機、平板、筆電送交數位鑑識，經檢視未發現林將攝得的相關性影像外流。檢方昨偵結認定，林男涉犯十一件加重強制猥褻罪、一件兒少性剝削防制條例「製造兒童性影像罪」，依此起訴林男。

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