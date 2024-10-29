救童司機：不要再有下一個受害者

桃園市發生女童遭剛滿18歲中度身心障礙男子拉到騎樓侵犯，過程中不斷嘶吼喊救命，義勇救人的計程車司機今天現身描述過程，直指女童獲救時心有餘悸指稱怪男要她脫衣服。（記者余瑞仁翻攝）

2024/10/29 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區發生小學女童光天化日下遭歹徒強拉到騎樓環抱猥褻、企圖性侵，女童遭受驚嚇數度企圖掙脫往路邊嘶吼「救我」，仍被男子拉回，幸好住附近的一名計程車司機剛好在門口掃地，聽到尖叫聲驚覺不對勁，聞聲前往查看救下女童並報警處理；這名熱心司機昨出面作證，他受訪時謙虛表示：「自己只自做了該做的事，希望不要再有下一個受害者。」

檢警調查，受害女童原本要到案發處附近同學家玩，因與同學沒有聯絡好而落單，途中卻遇到領有中度智能身心障礙手冊、剛滿十八歲的林男，林男見女童落單上前攀談，雙方約對談一分鐘後女童察覺有異、想避走遠離，林男卻突然上前抓住女童，不斷拉扯、緊抱，女童遭受驚反抗、嚇尖叫嘶吼狂喊「不要動我」，但男子不為所動，女童隨後一度掙脫跑向馬路伸手高喊「救我、救我」，仍被林男子拉回。

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女童度秒如年 多部機車經過未發現

女童遭受侵害過程堪稱度秒如年，期間有多部機車行經該處，但無人發現騎樓內異狀，幸好住在附近的一名計程車司機正好休息在自家門口掃地，他聽到有女童發出尖叫聲，當下覺得不對勁前往查看，林男發現有人靠近才將女童放開，隨後逃逸。

義勇救人的計程車運將事後受訪表示，他當時看見男子正環抱女童，對方看見他靠近才將女童放開，他不斷將男子引導到有監視器的位置，但該男子仍趁機逃離，女童則心有餘悸哭訴該名怪男一直叫她脫衣服，他也立即報警。

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