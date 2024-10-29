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    《屏東》違選罷法判刑 新埤鄉長潘和源將解職

    屏東縣新埤鄉長潘和源違反選罷法。最高法院駁回上訴定讞，縣府待收到判決後，將依法解除鄉長職務。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣新埤鄉長潘和源違反選罷法。最高法院駁回上訴定讞，縣府待收到判決後，將依法解除鄉長職務。（記者陳彥廷攝）

    2024/10/29 05:30

    無黨籍身分參選卻掛獲民進黨提名文宣 一審無罪 二審判刑8個月 最高院駁回上訴定讞

    〔記者陳彥廷、溫于德／綜合報導〕屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍身分參選鄉長，卻製作「全力支持民主進步黨唯一提名」文宣懸掛，檢方認為違反選罷法，一審原判潘無罪，二審逆轉改認該文宣影響選舉公正性判刑八月，最高法院駁回上訴定讞。屏東縣府指出，待收到判決後，將依法解除潘和源鄉長職務並派員代理，由於其職缺剩餘任期逾兩年，將於三個月內辦理補選。

    潘：尚未收到判決書 不便回應

    潘和源、潘和宗兄弟均為民進黨員，潘春桂則為兩人胞妹，二○二二年底新埤鄉長選舉時，潘和源以無黨籍身分參選，潘和宗、潘春桂為其助選，知悉其未獲民進黨提名，卻委託不知情的印刷廠印製「全力支持民主進步黨唯一提名」字樣，經競爭對手控告涉嫌違反選罷法，屏檢偵辦後認為潘和源犯行明確提起公訴。

    不過，屏東地院審理後，認為事證不足，判決潘和源等三人無罪，檢方不服上訴，二審高雄高分院審理後認為潘和源身為黨員，不可能不知道自己未獲黨提名，並會影響選舉的公正性，改判有期徒刑八個月，其餘兩人維持無罪判決，最高法院於十月二十三日駁回上訴確定。

    所餘任期逾二年 三個月內辦理補選

    潘和源昨天參加新埤鄉綜合休閒公園改善工程動土典禮時，得知判決結果，以尚未收到判決書為由表示不便回應，此外，潘和源另涉犯貪污案，尚在審理中。

    屏東縣府表示，潘違反選罷法案已經定讞，待收到法院判決書後，將依法解除潘和源鄉長職務，並指派代理鄉長，生效日即為判決日，由於本屆鄉長任期還有兩年多，依法將於三個月內辦理補選。

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