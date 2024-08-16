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    監視器大作戰 互抓包賠錢兩敗俱傷

    左圖是鄭女出示收到六十四張罰單；右圖則是曾男承認全是他檢舉的。 （資料照）

    左圖是鄭女出示收到六十四張罰單；右圖則是曾男承認全是他檢舉的。 （資料照）

    2024/08/16 05:30

    鄭女收到64張罰單 曾男貨車24次巨響判賠鄭女

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕兩敗俱傷！彰化縣田中鎮的兩位相鄰住戶，因長期積怨難消，曾姓男子先在住家前後安裝十五支監視器，三個月內抓到隔壁鄭姓女子九十四件交通違規，使其要繳七萬六千多元罰款，而鄭女不甘示弱，也安裝監視器發現曾男的貨車在半夜發出警報巨響，控告對方製造噪音使她睡眠中斷，因而罹患「精神憂鬱情緒適應障礙症」，彰化地院審理後，判曾男應賠鄭女五萬元。

    兩人住同一處三合院內

    據了解，曾男、鄭女住在同一處三合院內，去年因故結怨，曾男在三合院前後安裝十五支監視器，三個月內對其汽車違規檢舉九十四件，包括轉彎未打方向燈、違規左轉等事項，經警方過濾後，鄭女收到六十四張罰單，共要繳七萬六千多元。

    鄭女對此相當不滿，也安裝監視器，錄下曾男的小貨車經常在半夜發出警報巨響，從去年七月十七日至廿九日，共發出廿四次巨響，每次約三十秒，造成她睡眠中斷，因而罹患「精神憂鬱情緒適應障礙症」。經鄭女用監視器蒐集證據，向彰化地方法院提告，要求曾男賠償三十萬元的精神損失。

    法官審理後，認為二人住在隔壁，而曾男的車子警報器經常在深夜大響，他不可能不知，卻放任或未積極修理，因此認定曾男有故意行為，若無故意，至少亦有過失。而鄭女提出之診斷證明，得知其在半夜時睡眠被中斷，長期下來確實會令人憂鬱、影響白天工作效率，最後考量雙方的財產狀況，判處曾男賠償五萬元給鄭女。

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