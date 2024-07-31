租屋就近洗腎 中風男沒躲過死神

顏姓死者獨住一樓鐵皮屋，大火發生時一樓鐵捲門緊閉，等消防員到場用重機具鋸開鐵門，才發現他陳屍屋內。（記者陳冠備攝）

2024/07/31 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路機車行莊姓老闆將機車行所在的雙拼的透天厝內違規增建並隔成廿九間套房出租，昨日發生大火，釀成三死慘劇，其中五十八歲顏姓死者因行動不便逃生不及，當場命喪火窟。前來認屍親戚表示，顏男為了要洗腎，半年前搬出老家獨自在此租屋，方便到隔壁的醫院就診，未料這場大火來得倉促，讓他未能逃過此劫。

據了解，顏男承租機車行旁的一樓鐵皮屋內房間獨居，鐵皮屋門前置放大量機車，事發時機車幾乎全面燃燒，濃濃黑煙不斷往屋內竄，顏男疑被濃煙所嗆，未逃出屋外，消防員進入搶救時，全身燻黑已無生命跡象。

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顏男嫂嫂到場認屍時相當悲慟，她表示，顏男未婚無子，因病洗腎多年，近年又因中風導致行動略有不便，為了方便到北斗卓醫院洗腎，半年前搬到醫院旁的這處機車行出租的宿舍一樓，獨住至今。

越南移工 跳樓逃生保住命

而大火發生時住在三樓的四十二歲陳姓越南藉移工則是幸運逃生，他表示，火警發生時還在睡覺，突然聽到門外有吵雜聲，大喊「失火了，快逃！快逃！」，他打開門發現走道上已全是濃煙，於是拿起毛巾遮住口鼻逃難，可是找不到路，於是跑到三樓後方的一處窗戶，為了逃命硬著頭皮往下跳，才得以保住一命。而他經檢查之後，僅呼吸道有輕微嗆傷，事後已無大礙。

火災時，越南移工從3樓窗戶跳下一樓平房，保住命。（記者陳冠備攝）

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