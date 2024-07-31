北斗大火 包租公責推房客抽菸／29間套房月入10多萬 違章3年從未查報

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2024/07/31 05:30

房客多少人？房東搞不清楚

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路機車行雙拼的透天厝內違規增建並隔成廿九間套房出租，昨日大火釀成三死慘劇，機車行莊姓老闆把大火的責任推給「房客抽菸」，而他連自己房子出租給多少房客也無法交待清楚，只說「契約書都燒光光」。

拆違建預算一年僅四百萬

民團轟：完全沒遏阻效用

這起火災再度燒出違建、違規隔間問題！透過Google街景圖判斷，頂樓加蓋應是在二○二一年增建，但三年來全無違章的查報紀錄，拆除方面，彰化縣府拆除預算一年只有四百萬元，彰化縣環保聯盟總幹事施月英就抨擊，這完全沒有遏阻效用，而且加上民代關說、民眾無感，才會造成違章建築、違章工廠越來越多！

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違建出租 縣府開罰至少六萬

縣府建設處指出，昨天發生大火的建物在一九九八年取得使用執照為一樓店鋪、二、三樓住宅；頂樓加蓋部分，將請北斗鎮公所依規定處理。至於建物隔出廿九間房，此涉室內裝修的變更，依規定要由建築師來簽證負責再提出申請，且使用材料須符合安全要求及兼顧建築結構安全，因該屋未提出隔間申請，將依建築法規予以六萬元以上、卅萬元以下處罰。

針對縣府說法，施月英說，彰化縣不只是違章建築多，連違章工廠都很多，縣府每年編列拆除違章建築的經費很少，根本沒錢拆除。縣議員吳韋達指出，拆除違章建築應該要有合理預算，也應該以高密度居住、營利目的的建物來作為優先安檢，例如民宿、移工宿舍等。

警、消事後進入火場清查，有廿九間出租套房，但機車行莊姓老闆說，只有十六間，他還把起火原因歸咎於睡鐵皮屋套房的顏姓死者抽菸肇禍；未料莊男卻被鄰居目睹在現場雙手插腰，一付「事不關己」的樣子，又稱沒目睹顏男抽菸，因對方長期洗腎，曾向他透露出灰色念頭，他才揣測是抽菸肇禍。

違建燒死房客 房東涉刑責

據了解，以廿九間出租房來說，每房月租三千五百元至四千元不等租金計算，莊姓屋主每月可收十多萬房租。

法界人士指出，房東因違規隔間出租，造成房客在大火中無法逃生而死亡，房東恐有刑責。據指出，彰化檢警將依過失致死等罪調查全案。二○一七年，新北市一棟分租公寓遭人縱火造成九死，連姓女房東因違規隔間被依過失致死罪判刑一年十月定讞。

彰化北斗3死火災的雙拼透天，隔間29間出租，引發民眾對於安全的高度疑慮。（民眾提供）

房客狂奔下樓逃命。（民眾提供）

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