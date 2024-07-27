專家：尋找支持資源 先查真假勿輕信

女子張淑珺要求被害人寫下切結書。 （記者邱俊福翻攝）

2024/07/27 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕一名張姓女子被控在新北市開設心靈課程，鎖定罹癌、職場遇挫等身心靈弱勢的民眾，騙取高額學費斂財。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，目前心理衛生專業人員職稱僅有四項，民眾尋找支持資源時，可先通過衛福部網頁進行查證，若身邊有親友疑似遭遇此類詐騙案件，務必先同理、再勸說，也呼籲受害者不要責備自己。

受害人勿自責 親友先同理再勸說

針對留美心靈導師張女，號稱可以治病，吸引身心靈脆弱族群，並收取高額學費斂財一事，藍挹丰說，受害者發現自己被騙了後，千萬記得「不要責備自己」，面對病痛與生活困境，心理上比較脆弱是很正常的事，也很容易在聽到偏方後產生「試試看」的想法，甚至因此相信錯誤的治療手段。

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藍挹丰強調，國家專技人員一定能從網路上查到對應資訊，目前心理衛生專業人員僅有「精神科醫師」、「諮商心理師」、「臨床心理師」、「社工師」等四項，民眾若遇到聲稱有心靈治療專長、或自取其他職稱等情況，號稱能做治療者，可使用衛福部「醫事查詢系統」確認，或是要求提供相關許可證號進行查證。

藍挹丰提醒，如果民眾發現周邊親友疑因為心理脆弱誤信詐騙，勸導時不要只說「那個就是詐騙，你怎麼就是想不通」，如此做法反而會讓身心受苦的民眾更抗拒接受外部意見，可以先同理對方、對於對方的困境表達理解，再勸說對方多聽、多看，比較有機會說服成功。

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