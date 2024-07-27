學員上心靈課慘淪搖錢樹 學費＋罰金7百萬 賣屋還不完

假心靈成長課程斂財流程圖。（刑事局提供）

2024/07/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局偵辦「假心靈課程、真斂財」案，發覺一名受害的社會新鮮人，四、五年前被介紹前往修習張女開設的課程，希望能培養出賺大錢能力，但他除了上課，也被指示須跑外送打工賺錢，還被要求每天必須賺取一定的額度，否則就要遭到罰款；更誇張的是，這名男性被害人還依張女指示，與另一名男學員同性結婚。

被害人被迫簽本票 與男學員同婚

該名被害人因為打工績效不好，無法支付罰金，進一步被要求簽立本票，後來還被要求出售名下房產，籌錢繳學費和罰金，他陸續匯款給張女，統計高達七百多萬元，至今仍揹著巨額債務，根本還不完。

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警方初步調查，修習張女課程者總共不到十人，卻仍有人被指示須結為同性夫妻，以「心靈伴侶」名義相互牽制。對於提出異議者，張女即指使其他學員毆打施暴、互毆處罰、或做猥褻動作，使自身立於權威地位，據以要求學員對其服從；此外，她要求學員每日回報行蹤、從事指定工作，被害人薪資所得必須上繳，未達成收入目標就要繳付罰款。

警方認為，學員反覆遭剝削其勞力所得，陷入永無止盡的惡性循環，張女又涉嫌利用同儕力量形成封閉群體，使被害人在精神壓力下，喪失自我判斷力，難以自行脫離。

被害人︰簽下本票不敢離開

另一方面，授課過程中，張女會假訓練之名，訂定諸多不合情理的規定，如果違反，即遭「死人」、「死豬」等言語斥責與羞辱，或遭到毆打，被害人若不堪體罰，就須支付罰金「抵免」體罰。

家人半路攔學員帶回家 報案

警方訊問被害人為何不逃離？受害學員們說，他們簽下了本票，不敢離開，只想趕緊打工還錢，等還完錢就可以脫離這場夢魘。據了解，有一名受害的社會新鮮人，是在打工當外送員的途中，被家人半路攔下強行帶回家，方才脫離張女掌控，隨後由家人陪同向警方報案。

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