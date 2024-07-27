為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

消基會替435被害人求償99億 八仙若判須賠 金額上看10多億

八仙若判須賠償，金額上看10多億。圖為示意圖。（資料照）

八仙若判須賠償，金額上看10多億。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/27 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕最高法院民事第八庭昨就八仙樂園「彩色派對」粉塵爆炸案民事求償案，做成指標性見解，指八仙公司也應負起賠償責任。此見解雖未如大法庭見解可對下級審具有絕對拘束力，但司法實務上，上級審仍會在一定程度上「影響」判決結果；也就是說，消基會替四三五名被害人求償共九十九億元的案件，八仙也可能成為須賠償對象，讓多數受害人因目前呂忠吉及其公司根本拿不出多少賠償金的「二度傷害」苦楚，能獲得較完整的補償。

消基會先替九十八名被害者求償廿一億餘元案件，一審士林地院去年四月命主辦派對的玩色創意、瑞博國際整合行銷兩家公司，應連帶賠償九十八名被害人共四億五八八萬餘元，兩家公司負責人呂忠吉就其中三億一○九六萬餘元負連帶賠償責任；八仙因只出租場地，陳柏廷等八人均不必賠償。

消基會後來再替三三七名被害人求償七二億餘元部分，一審士林地院至今歷經七年時間審理，因被害人數眾多，尚須逐一釐清每名被害人的傷勢，並計算玩色、瑞博與呂忠吉的賠償比例，以及八仙公司等被告是否具賠償責任，故尚未宣判。

這兩案共四三名被害人的求償案件，均尚未經最高法院判決確定，故八仙公司未來有可能遭二審改判或一審判決須負起賠償責任；另以一審曾對九十八名被害人判出獲賠四億多元的前例，若依此粗算，扣除犯罪被害保護協會所給的能力減損金、精神慰撫金，研判另有數億至十數億元可能額度的賠償金，有機會由八仙公司負責給付。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
指標性見解》派對塵爆釀15死、484傷 最高院︰八仙要賠
2024/07/27 05:30

指標性見解》派對塵爆釀15死、484傷 最高院︰八仙要賠

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播