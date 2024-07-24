自由日日Shoot》4步驟自保 性影像遭側錄 鎮定保存證據報警

遭性影像詐騙求助專線

2024/07/24 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕近年來性影像及詐騙案件層出不窮，而新型的「視訊裸聊詐騙」手法，更成為年輕男性的惡夢，以台中市為例，警方年初迄今已受理七一八件性影像案件，被害年輕男性占近六成。台中市警局婦幼隊除拍宣導片揭開「裸聊詐騙」甜蜜陷阱，期民眾在交友前務必審慎並懂得保護自我隱私，也強調若不幸遭遇性私密影像被散布時，務必牢記「報警處理」等四個步驟自保。

隨著科技進步，犯罪手法演進，性私密影像犯罪日益增加，例如韓國的N號房事件、我國網紅小玉利用Deepfake深偽技術將名人換臉至色情影片、利用「視訊裸聊」側錄性影像恐嚇取財等案件遽增，詐團常假裝帥哥美女透過網路尋找目標，經過攀談認識後，便以愛為名要求對方傳送性影像或視訊裸聊，再據以恐嚇若不交付金錢或遊戲點數，將散布其性私密影像。

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警方強調，若不幸遭遇性私密影像被散布時，務必牢記「保持鎮定」、「保存證據」、「調高社群帳號隱私設定」及「報警處理」等四個步驟，警方受理案件後將立即依法啟動偵查，並注意被害人身分隱私保密、協助申訴下架性影像，受害者無須擔心個人資訊遭曝光，犯罪者也會受到應有的法律制裁。

另警方也呼籲民眾，網路交友陷阱多，除保護自身隱私及個資外，切勿隨意點擊不明網址或QRCODE，這些都是詐騙集團竊取個資及威脅的手法，若有疑慮可撥打一六五反詐騙專線或一一○報案電話求助，以確保自身權益，避免戀愛不成，反成詐騙集團的冤大頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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