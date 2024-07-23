值４百萬 台中當舖牌今中籤如中樂透

當舖辨別黃金真偽、鑑價都需專業技能。 （記者許國楨攝）

2024/07/23 05:30

人口突破二八五萬大關 再開放三張牌照 一一五人搶

記者許國楨／專題報導

台中市人口突破二八五萬大關，市警局因應當舖業法規定開放三張當舖牌照，共一一五人符合申請資格，今天將公開抽籤，中籤率還不到三％，有當舖業者分析，由於是特許行業，物以稀為貴，目前光牌照一轉手行情在三百五十到四百萬元間，市場上相當搶手，中籤就像中樂透一樣。

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特許行業 牌照年年喊漲

據了解，早期規範每三萬人口設置一家當舖，但隨著時代變遷，為提供民眾更多元資金需求管道，當舖法變更為每兩萬人設置一家，台中市最近一次釋出牌照申請在二○一八年，因應人口增加，開放十張當舖牌照，當時吸引三九九人送件，經審核符合資格共三百八十人競逐，中籤難度及搶手程度可想而知。

台中市警刑警大隊表示，台中市從二○二二年六月以來，人口連續呈正成長，正式突破二八五萬大關，早已達釋放牌照標準，但近兩年受疫情影響暫緩，最近警局依據民政局統計結算至去年底人口數，依《當舖業法》釋放三張牌照，已從五月廿八日至六月廿日開放受理申請。

經統計共一一七人申請，一一五人符合資格，將在今天公開抽籤；有業者透露，當舖分類成特許行業，稀有性讓一張牌照市價飆破三百五十萬元，說中籤就像中樂透一點都沒錯，只要擁有一樓店面再通過審查就能參與抽籤，有比較多房子的人會用很多人頭名額去抽，增加中籤率。

正因為門檻不高，又因法規規定銀行、保險公司及當舖三個單位得以放款，加上當舖專收黃金、珠寶、鑽石、名錶或汽機車質押借貸，再加上借貸者約定時間內沒將物品贖回就得流當，當舖等於一手收利息，還可一手轉賣典當物，因此牌照是有價值的。

也有業者認為，僧多粥少讓當舖牌照更搶手、年年喊漲，但當舖有一定風險存在，辨別真偽、鑑價都需專業技能，畢竟現在社會上有太多仿冒品精緻程度不輸正品，也有當舖「掛羊頭賣狗肉」違法放高利貸惹出不少問題，因此也該有停牌機制因應，才不會與地下錢莊劃上等號。

台中市開放3張當舖牌照今抽籤，中籤率不到3%。（記者許國楨攝）

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