高山茶、香奈兒當暗語…藥頭冒蝦皮販毒 判6年

警方當街將兩名藥頭圍捕到案。（警方提供）

2024/07/22 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名年輕藥頭假冒「蝦皮購物」名義，在網路販售高山茶、香奈兒等產品，實則是為了掩人耳目的毒品交易暗語，警方網路巡邏識破策畫圍捕行動，當街查獲兩嫌並查扣K他命、咖啡包等毒品，台中地院判決兩人各六年、三年徒刑，並沒收犯罪所得。

台中市警方日前執行網路巡邏時，發現某微信帳號假冒「蝦皮購物」名義，在網路販售「高山茶」，實則暗藏毒品交易的訊息，進一步查出分別廿四歲黃姓、廿一歲吳姓男子組成販毒集團。

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警方指出，販毒集團為規避查緝，多以各種暗號掩飾毒品交易內容，以本案為例，「高山茶」指K他命、「香奈兒、G7戰鬥機」則指毒咖啡包，該集團還利用「買五送一、買十送三」等促銷手法招攬買家，緝毒小隊蒐證後以喬裝買家方式，將黃等人約出，當街圍捕到案。

警方當場查扣K他命廿二包、毒咖啡一二四包、梅錠四十一顆等毒品，市值約十八萬八千元，經查，黃男負責接收上游集團資訊，再聯繫吳男駕車共同前往交易毒品，賺取價差，台中地院近日宣判，依據毒品危害防制條例，販賣第三級毒品屬七年以上有期徒刑重罪，如果販賣混合兩種以上毒品的咖啡包，再加重其刑。

而黃男及吳男就其犯行均自白坦承，依法先加重後再遞減其刑，各判刑六年及三年，犯罪所得全部沒收。

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