自由日日Shoot》雲林農田魚塭 成環保蟑螂的黃金地

不肖業者相中偏僻地帶傾倒事業廢棄物，造成環境遭 破壞。 （雲林縣政府提供）

2024/07/19 05:30

濫倒遍及雲林13鄉鎮 環保局︰非法回填案件遍布全台

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣近年屢屢傳出遭人傾倒大量事業廢棄物案件，尤其雲林縣的農田、魚塭多，這些農漁種養地點，已成為不肖土尾業者眼中的回填黃金地！縣府官員表示，不肖業者都有一套話術，會以免費提供土方的漂亮話，誆騙農民、漁民可將這些土方用於整地，導致境內被傾倒大量廢棄物。

請繼續往下閱讀...

誆騙免費整地 實則濫倒廢土

不過對於這種嚴重破壞國土、生態的違法行為，縣府人員也說，全台較偏遠地區都有類似情形，除靠檢警專案掃蕩，縣府也有「違法土方監督小組」執行稽查。

針對不肖土尾業者禍害地方環境生態的犯行，檢警去年五月在雲林縣破獲一起亂倒廢土案，循線逮捕以董姓、賴姓、鍾姓男子三人為首的營建廢棄物非法集團，該集團短短半年多傾倒營建廢棄物遍及雲林縣台西、口湖、崙背、斗南等十三鄉鎮，甚至竊佔河川地、水利用地、交通用地、保安林地等，受害總面積超過十四公頃，當時被起訴的涉案人高達五十七人，不少被告被判刑六月至一年多不等的徒刑，全案還在司法審理中。

去年元月西螺一家豆皮工廠，將燃燒剩餘的爐碴，委託給屏東一家環保公司處置，想不到環保業者卻找來台南一家工程公司，將總計高達九千公噸的爐碴，非法棄置在斗六市萬年東段土地，不法所得近八千萬元，雲林地檢署偵辦後依廢棄物清理法起訴。

縣府環保局表示，近年來非法回填案件遍布全台較偏遠地帶，雲林縣也是被相中的目標，不肖業者看中地處偏遠的地點，將破壞環保的髒手伸進來，手法多半都是誆騙民眾「有免費土方可整地」，或者假借幫忙免費整地的理由，實則濫倒廢土。

雲林縣環保局表示，違法土方監督小組去年至今年三月已查獲五六七件非法傾倒廢土案，其中一五二件涉刑法移送偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法