涉參與詐團洗錢2千7百萬》徐巧芯大姑切割夫 檢：4人關係密切

徐巧芯大姑4人參與詐團角色分工

2024/07/18 05:30

劉向婕說詞前後不一、避重就輕

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫、劉女助理吳沂珊，涉參與協助詐騙集團洗錢二千七百萬餘元，昨被起訴，杜、劉、林三人在押，移審台北地院。法官開庭時，杜秉澄承認犯罪，但又稱只是被詐騙集團誘導、操控的幣商，沒有施詐；劉、林不認罪，劉推稱只是協助丈夫把關買家身分，林稱不知資金來源是詐團贓款，他只是提供公司帳戶供「代收付」。法官認為劉女夫妻說詞有疑，裁定續押，林男五十萬元交保，限制出境出海及住居。

共犯戳破 劉才承認知道公司帳密

偵查檢察官陳昭蓉蒞庭指出，杜男夫婦與吳女同住台中租屋，檢警搜索時，杜男、吳女在場，搜索林于倫時則是林男、劉女在場，可見四人關係極為密切，極易勾串；劉女說詞前後不一、避重就輕，也與共犯說法不符，杜說多個通訊帳號是他分飾多角，劉女卻自承是部分帳號本尊；劉女三月時說不知公司網銀帳號、密碼，待得知吳女說她有在用，才坦承知道帳密。

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四十歲劉向婕供稱她只是協助丈夫過濾客戶，無從過問資金的來源；公司設定的交易下限是每人每日十五萬至廿萬台幣，每日交易上限約為一百五十萬到二百萬元；她的律師稱，劉、杜婚姻上有紛爭，劉女曾聲請過保護令，有替兩人切割的意味。

律師︰劉、杜婚姻有紛爭

卅六歲杜秉澄雖承認罪名與事實，卻又強調他只是被詐團誘導、操縱的小幣商，未施用詐術。杜還抱怨六月他在延押庭爆料徐巧芯涉國造潛艦聲紋案、收受回扣賄賂案、內線交易案後，之後連續五天他在看守所午餐時間，剛打完飯就被管理員要求特別安檢，他認為看守所基層是受到壓力而「被操作、運作了，要怪打電話的那個人」。

四十一歲林于倫說，另三人的通訊對話都沒提到他，以為他們是合法幣商，且從小認識劉女，她政大畢業、經營公關公司，父親是醫院副院長，家世、工作俱優，從沒想過劉女會害她，且認識很久的好友律師說虛幣交易合法，他相信劉女和律師，才提供東霖公司供「代收付」收取薄利。

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