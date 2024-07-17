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假筆錄助詐團黑吃黑 前女警賓利姊判12年

被同事稱為「賓利姐」的台北市警局中山分局前警員邱薏瑄。（取自臉書）

被同事稱為「賓利姐」的台北市警局中山分局前警員邱薏瑄。（取自臉書）

2024/07/17 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕北市警局中山分局前警員邱薏瑄，被查出幫朋友偷查民眾個資，還曾向詐團開價七百萬元，以製作假扣押筆錄幫忙「黑吃黑」詐欺款，因開價過高而未遂，後來她還真製作假扣押筆錄，掩護男友的詐團成員黑吃黑，新北地院依違反貪污等罪，判邱女十二年徒刑。

判決指出，去年二月廿七日起至同年三月廿七日止，邱薏瑄自行或依陳姓友人要求，假借職務上機會，登入警政署警用智慧分析決策支援系統（M-Police系統）查詢他人個資，並多次將資料傳送給陳男。

此外，去年七月三日，詐團成員郭之凡想要吞下上游詐欺款項一千萬元，透過邱女的男友郭宣良，邀約邱女至台北市某茶館見面，開價三十萬要邱女製作假扣押筆錄，用來「黑吃黑」誆騙上游款項遭警方扣押。但邱女獅子大開口要求七百萬報酬，最終因索價過高被拒絕而未遂。

後來檢警查出，另名詐團成員、綽號「山河」不詳身分者，因不想歸還已收取的三百萬元詐欺款項，透過郭宣良請邱女協助。

邱女獲知後竟製作假扣押筆錄，傳給男友後轉傳給「山河」，騙過上游三百萬已被警方扣押，檢方調查後依貪污等罪起訴邱女等三人。

合議庭認為，邱薏瑄踐踏警察人員專業與操守、毀壞公務人員清廉形象，依公務員假借職務上機會非法蒐集、利用個資罪，判應執行有期徒刑一年，得易科罰金：另違背職務要求賄賂等罪，應執行十一年，不得易科罰金。

至於詐團成員郭之凡應執行二年四月；邱女的男友郭宣良處一年六月、褫奪公權一年。

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