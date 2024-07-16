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國三彰化4車驚悚連撞 2死5輕重傷

國道三號彰化路段發生4車撞成一團的重大車禍，7人受傷送醫，2人 宣告不治。 （民眾提供）

國道三號彰化路段發生4車撞成一團的重大車禍，7人受傷送醫，2人 宣告不治。 （民眾提供）

2024/07/16 05:30

要命巧合 同一路段前一天釀一死一傷車禍

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道三號彰化路段昨天發生重大車禍，兩輛大車、兩輛小車撞成一團，二輛小車上共五男二女傷亡慘重，其中一男一女救出時沒有呼吸心跳，送醫後仍不治，其餘五人則為二輕傷、三重傷，分別送醫急救，而這起意外，疑是大車失控撞上自小客車所釀禍！

疑聯結車追撞自小客車

國道七隊指出，這起意外發生在昨天下午五點多，地點在國道三號南下一九五．一公里處，一輛白色車頭、綠色車斗的聯結車，疑因未注意前方車輛，失控追撞前方的黑色自小客車，黑色自小客車往前追撞白色廂型車，白色廂型車又撞上白色的大貨車，因撞擊力道猛烈，黑色自小客車與白色廂型車體近乎全毀。

彰化縣消防局表示，此意外造成七人受傷，而黑色自小客車上共有四人，其中洪女（卅四歲）與呂男（卅三歲）救出時均無呼吸心跳，送醫後宣告不治，蕭男（廿五歲）、余女（卅六歲）則是輕傷。白色廂型車上有三人，其中陳男（卅四歲）、黃男（卅四歲）與魏男（廿歲）則是重傷。

警︰養足精神再上國道

昨天國道三號這起重大車禍與前天造成一死一傷的車禍，兩起都發生在下午五點多，且兩地只相差一百公尺。國道七隊呼籲，行車要保持安全距離，養足精神再上國道，駕車時未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

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