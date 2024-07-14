毒駕飆速逆撞警車 1警亡4傷 破百時速毀22車 警車彈10多公尺

新北市三重區昨凌晨重大車禍，男子黃國維毒駕飆車逆向撞上巡邏警車，造成警員黃瑋震傷重不治殉職、4位警民受傷。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/07/14 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕二十五歲男子黃國維，前晚吸食近年新興的「喪屍毒品」電子煙後精神亢進，昨凌晨駕賓士轎車在新北市三重區以破百時速逆向撞上停等紅燈的警車，坐在副駕駛座的二十八歲警員黃瑋震送醫不治，駕車警員周恩宇受傷；失控的賓士又連撞後方計程車及路邊十九輛機車才停下，黃犯後承認毒駕，檢察官認定黃男公共危險、過失致死罪嫌重大，聲請羈押。

吸喪屍毒品電子煙 沿路狂飆

一場毒駕車禍共造成一警殉職、四位警民受傷、二十二車毀損；事發時警車根本來不及閃避，整輛車被撞後失控彈到十多公尺外的對向騎樓，可見撞擊力之猛烈。

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警方調查，昨天凌晨一時廿六分，三重警分局厚德派出所的周員駕駛警車，臨停在正義北路、龍門路的路口等紅燈，黃男轎車猝不及防地逆向撞上來，再連撞後方汽機車，警車及計程車全毀，整排機車遭橫掃，現場零件四散。

警車路口停等紅燈 無辜遭殃

救護人員將傷勢較重的兩警、肇事者黃男及同車林姓男友人、計程車司機共五人送醫。黃員因氣血胸、內出血傷重不治，家人趕抵醫院，哀慟逾恆。

警方現場測量，事發路口寬約廿公尺，黃男駕車衝過路口，不到一秒就撞上警車，秒速超過廿七公尺多，換算時速至少上百公里，已將相關數據送交車禍鑑定。

黃男起初辯稱精神不濟，疲勞駕駛肇事，經警方追問黃男及其友人，才供出事發前吸食「喪屍毒品」電子煙後沿路狂飆，警方已對黃男採尿送驗。

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