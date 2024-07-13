南投高官貪污判4年半／縣府只記申誡 續任官

南投縣政府前消保官許麗貞，擔任消保官期間詐領公款，被南投地院依職務詐欺取財等罪判處四年六月徒刑。（資料照）

2024/07/13 05:30

消保官詐公款 改調簡任秘書

〔記者陳鳳麗、施曉光／綜合報導〕南投縣政府前消保官許麗貞，擔任消保官期間詐領公款，私用於支付家庭聚餐、購物等，被南投地院依職務詐欺取財等罪判處四年六月徒刑，投縣府未進一步處置，仍讓她擔任簡任秘書一職；監察院看不下去，函文指縣府對許員的行政責任處置未妥善，縣府為此開考績委員會議，卻只記不痛不癢的申誡一次，令外界傻眼。縣議員沈夙崢昨痛批縣府此舉是「輕輕放下」，無法讓縣民信服。

原毫無懲處 監院要求改善

許麗貞擔任南投縣政府消保官十九年，去年二月涉貪遭檢方聲押，南投地院裁定五十萬元交保，縣府事後將她調任簡任秘書。投院審理後認定許員觸犯十二個職務上詐欺取財罪，一個公務員登載不實罪，合併判處應執行四年六月徒刑。

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雖然法院判決許員一審有罪，縣府認為，依法判決確定才停職，因此末予以停職；但監察院日前函文縣府，指許員一審判刑後，縣府對其行政責任上的處置有不週延、不妥之處，要求檢討。

縣府考績委員會 挑最輕懲戒

南投縣府日前召開考績委員會討論，委員們仍認為，未判決確定前要「無罪推定、無責推定」，但礙於監察院來文，決定給予申誡一次的行政處分。

議員：輕輕放下 縣民怎信服

民進黨籍縣議員沈夙崢表示，許麗貞擔任消保官期間，就有很多爭議，在南投地檢署偵辦期間，縣府也只將許調為簡任秘書，當時已引發不妥的議論，等到她一審被判刑四年半，縣府只挑最輕的「申誡一次」處分，讓人無法接受。

公務人員懲戒法第九條規定的懲戒處分有九級，最重的是免職，其次為撤職、剝奪或減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過，最輕的是申誡。

監察院昨天表示，該案函請南投縣政府了解中，還未獲得縣政府回覆，監察院尚未正式立案調查。

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