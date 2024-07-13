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律師︰造成傷亡 廠商也有責

警方接獲檢舉後，前往現場開罰。（記者吳昇儒攝）

警方接獲檢舉後，前往現場開罰。（記者吳昇儒攝）

2024/07/13 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕依道路交通管理處罰條例規定，非警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊人員，不得於道路上攔阻人、車通行，否則將會挨罰最高兩千四百元罰鍰，律師房彥輝指出，若因指揮行為不當而發生事故，導致人員傷亡，指揮者及廠商除須負擔民事損害賠償責任外，第一線的指揮者更須負擔刑法過失傷害罪或過失致死罪等刑事責任。

房彥輝說，道路施工廠商為了一時方便或為了節省人事成本，直接找工人或「假義交」穿上反光背心管制交通；若有攔阻人、車通行的情形，就會違反道路交通管理處罰條例； 此外，又因工人未受專業訓練，如導致指揮失當，指揮者及廠商兩者都必須負擔民事上的連帶賠償責任，例如車損等。如果造成人員受傷，指揮人員須負擔過失傷害罪等責任，若嚴重到有人死亡，則須負擔過失致死責任。

冒用公務員服飾 可罰1萬5千元

部分不肖施工廠商為了避免聘用工人指揮交通遭到民眾檢舉，可能會要求工穿上類似警察、義交的衣物，若該衣物上有明顯的警察或義交字樣，造成民眾誤會的話，律師房彥輝則表示，這將涉犯冒用公務員服飾罪，將可處罰一萬五千元以下罰鍰。警方則指出，不論警察或義交人員，制服上衣均有明顯的臂章，上方也都會註明服務單位及編號，若發現是某某保全公司或其他單位，則可向警方檢舉反映。

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