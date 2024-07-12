砍死36年老情人燒成焦屍 孫子也中刀

77歲潘姓老翁（大圖）坦承拿刀（小圖）殺死63歲張姓同居人。（記者劉人瑋攝）

2024/07/12 05:30

同居人出外練豐年祭舞

〔記者劉人瑋／台東報導〕住在台東縣東河鄉的六十三歲張婦，前晚練習豐年祭傳統舞晚回家，之前就懷疑她與人有染的七十七歲潘姓同居人，憤而持刀砍刺張婦又縱火焚燒；警方依殺人及公共危險罪將潘翁送辦，檢方認為案情還有疑點待查，向法院聲押潘翁獲准。

疑她出軌 抽殺魚刀猛刺

事發後警、消獲報趕來，見死者二十一歲孫子許男在屋外，雙掌流血不止，死者的一樓房間起火，死者倒臥床上，被大火燒到見骨。檢方昨天相驗，死者傷口集中於頭頸，至於是死後或生前遭焚燒，擇日解剖釐清。

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警方將潘翁帶回調查，他供稱，死者長期晚歸，懷疑她與人有染，當晚多次打電話給張婦要她返家，待返回後躺床休息時，仍見她不停滑手機與人聯繫，雙方起爭執，他直奔廚房取出殺魚刀將張壓在床上砍刺，殺人後仍氣憤不已，又澆汽油焚燒死者身旁棉被。

警方調查，當時在二樓的許男聽到老人家爭吵，傳錄音詢問媽媽該如何處理時，聽到敲門聲，開門見潘手持尖刀，許大喊向阿嬤（死者）求救，潘則對許說：「你阿嬤死了！」

潘供稱，他持刀揮舞要許男「快走」才誤傷對方。但許男說，潘是來房間要殺他，二人扭打時他掙脫逃出屋外，向表弟求救，接著就發覺阿嬤房內起火。

77歲翁埋怨：自己是台勞

喪偶的潘翁有二子，死者丈夫早年海難死亡，由她獨帶四子女。潘翁跟警方抱怨「自己只是台勞」，稱二人同居三十六年，他幫忙照顧對方小孩、孫子，還幫忙還房貸及過戶給她，張婦卻經常晚歸。

死者女兒：凶嫌生性多疑

但死者女兒說，潘翁多疑，兩老曾參加越南旅遊團付了團費，潘卻懷疑媽媽與男人出遊，竟剪掉護照。潘的兒子曾勸父親要放下，潘以「不甘願」回絕。

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