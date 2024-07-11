林士傑命案／權利車加變裝 警：仍有辦法抓人

槍殺林士傑的凶嫌，案發後第一時間持雙槍逃逸。（民眾提供）

2024/07/11 05:30

〔記者楊金城、邱俊福／綜合報導〕台南市區漁會理事長林士傑，八日遭人開槍狙殺身亡，凶手逃逸，檢警專案小組「以車追人」全力追查逃逸的凶手行蹤；台南市刑警大隊長張文源昨天說，凶手開著懸掛偽造車牌的權利車，並變裝逃逸，但「魔高一尺、道高一丈」，警方仍有辦法找到對象。

警政署長張榮興表示，槍擊命案發生後，由刑事局和台南市警局共組專案小組偵辦，從逃逸路線看來，犯案者事前有相當縝密的策畫，但案發後，警方第一時間已通報海巡署，全力防堵槍手潛逃出境。張文源也說，有些懷疑對象都在偵查中，案發後即發出通報，包括機場、港口海防都有相關單位巡查嚴防，防止槍手偷渡。

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警方表示，殺手在南市南區新建路五十三巷公有停車場第一次棄車及燒車毀跡，警方在車內找到的二把涉案凶槍，證實是改造手槍，已由刑事局進行彈道鑑識比對。

３車兩把搶 有不少可供追查線索

專案小組「以車追人」，先從命案現場追到南區新建路停車場，殺手槍殺林士傑後將第一輛犯案車開至該停車場，灑鹽酸、放火燒車；接著追到高雄大樹第二棄車地點，殺手使用的另一輛轎車，和第一輛都是權利車，且同樣用鹽酸噴灑車內可能留下生物跡證的方向盤、門把、座椅、儀表板等處滅證；至於第三輛用來逃亡的車輛是機車，也已經找到。

目前除「以車追人」，在數個相關地點和物件上也均深入採證，採得不少可供追查的樣本與線索。張榮興強調，已查獲槍手作案、逃亡的車輛，有信心最短時間內釐清凶手身分。

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